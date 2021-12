Un professore anticipazioni: il segreto di quella notte in ospedale distrugge Dante

E alla fine Simone non ce l’ha proprio fatta ad avere un confronto maturo con Manuel e i due sono arrivati allo scontro. Il figlio del professore ha deciso di andare via per un po’ ma come abbiamo visto dal promo per la prossima puntata, il suo viaggio dalla mamma a Glasgow durerà ben poco. Simone e Manuel sono troppo legati e se tra loro ci sarà solo una amicizia, non significa che non possano essere molto uniti. Manuel ha capito che Simone prova qualcosa per lui ma non si sente di ricambiare i suoi sentimenti. Simone parlerà finalmente con suo padre di tutto quello che sta affrontando da solo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata di Un professore. Il 9 dicembre 2021 andrà in onda la quinta puntata della fiction con Alessandro Gassmann che si ispira alla serie spagnola Merlì ma è molto diversa. Infatti nella serie spagnola anche i rapporti tra i personaggi sono diversi per non parlare dei loro caratteri. Simone ad esempio, che nella serie spagnola si chiama Bruno, nella fiction spagnola ha un carattere totalmente diverso: estroverso, simpatico, istrionico, uno a cui piace essere sempre al centro dell’attenzione, un po’ come suo padre. Nella nostra fiction invece, Simone è una persona molto chiusa e riservata, tanto da non riuscire neppure a parlare senza problemi con suo padre e con i suoi compagni, della sua omosessualità.

Ma vediamo adesso che cosa succederà nella quinta puntata di Un professore in onda il prossimo giovedì su Rai 1…

Un professore anticipazioni: la trama della quinta puntata

Le anticipazioni dell’episodio 1×09 Stuart Mill: Dante deve fare i conti con la fuga di Simone. In classe usa un alberello stento per spiegare Stuart Mill e cosa è necessario fare per realizzare se stessi e non buttarsi via. Poi va da Sbarra e gli chiede di lasciare in pace Manuel, ma Sbarra lo caccia in malo modo.

Le anticipazioni dell’episodio 1×10 Schopenhauer: Il segreto che angustia Dante non lo rende sereno e disponibile e per questo reagisce male con Anita. Tra i due continuano gli scontri perchè la donna non riesce a capire perchè Dante non voglia raccontare a suo figlio la verità sulla maledetta notte in cui si sono conosciuti in ospedale. Anche i telespettatori si continuano a chiedere che cosa è successo davvero ( tra l’altro, se non sbagliamo, questa cosa nella serie spagnola non esiste, per cui per scoprire qual è il grande segreto di Dante, dovremo aspettare). Intanto in classe tiene una lezione su Schopenhauer e il pessimismo, per spingere i suoi alunni a reagire al dolore. Mentre Sbarra affida a Manuel una pistola, con cui dovrà minacciare un suo creditore, Simone decide di organizzare per il suo compleanno una festa clandestina a scuola. Il figlio di Dante è tornato e vuole dimostrare anche a Manuel di essergli fedele, anche solo come amico. Come andrà a finire?

Appuntamento a giovedì prossimo per scoprire i dettagli per la quinta puntata di Un professore che ci aspetta in prima serata su Rai 1.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".