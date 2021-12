The Ferragnez-La serie: tutto quello che vedrai nell’episodio It’s Christmas Time

E’ disponibile da oggi su Amazon Prime Video la prima parte di The Ferragnez-La serie. I primi 5 episodi sono già in piattaforma e Chiara Ferragni e Fedez si stanno divertendo a commentare con tutti i loro fan quello che hanno deciso di mostrare in questa serie prime Prime Video. It’s Christmas Time è il titolo del primo episodio di The Ferragnez-La serie e ci porta proprio al mese di dicembre dello scorso anno. Un momento molto particolare: l’Italia si prepara a vivere i giorno di festa in zona rossa, in lockdown totale mentre Fedez e Francesca Michielin stanno per annunciare a tutti che andranno a Sanremo. Chiara è al settimo mese di gravidanza mentre il piccolo Leone si prepara ad accogliere in casa Vittoria!

Curiosi di scoprire tutto, ma proprio tutto, su questo primo episodio della serie The Ferragnez?

Il primo episodio si apre con la seduta di terapia di coppia

The Ferragnez-La serie: It’s Christmas Time

Nel primo episodio di questa serie emergono ben evidenti tutte le differenze tra Chiara e Fedez. La Ferragni, che sa di non poter passare il Natale con la sua famiglia allargata, decide di organizzare un fine settimana a Como in una villa da sogno ed è felicissima di stare insieme alle sue sorelle e ai suoi genitori. Federico invece manifesta tutta la sua voglia di passare più tempo da solo con Leone e sua moglie. Spiega che è proprio un modo di vivere diverso, che dipende dall’educazione che ha ricevuto. Se infatti Chiara e i suoi genitori si vedono tre volte in un giorno, si abbracciano e si baciano sempre. A lui non capita la stessa cosa e lo spiega anche il papà di Federico, che però spiega che questo non significa che si vogliono meno bene, ma semplicemente che lo dimostrano in modo diverso. E’ anche la mamma di Fedez a ricordare che lui si fa vedere forte ma in realtà è molto più sensibile di quello che vuole dare a vedere.

In questo primo episodio vediamo anche gli “scazzi” di una famiglia normale, tra moglie e marito, le gioie del piccolo Leone, i momento di Fedez nel suo lavoro e le sue battutacce che fanno sempre molto arrabbiare Chiara. Scopriamo che Federico ha un numerologo di fiducia e che ama andare sui pattini insieme a Leone. E poi la famosa sorpresa al piccolo di casa lo scorso anno a Natale: 8 ore per truccarsi da Babbo Natale e il bambino che dieci secondi dopo averlo visto lo riconosce. Una disfatta.

