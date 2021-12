Nonna Luciana è la vera star di The Ferragnez-La serie

The Ferragnez-La serie è tornata con i nuovi episodi inediti, gli ultimi tre di questa prima stagione criticatissima da molti, amatissima da altri. In questi otto episodi c’è una vera star e non è Chiara Ferragni. Neppure Leo a dire il vero, anche perchè logicamente, il suo è un ruolo dei vip, dei grandi attori, di quelli che si fanno desiderare e non mostrano molto ( puntiamo su di lui per le prossime stagioni però, siamo sicuri che ci darà grandi soddisfazioni). La vera star di questa prima stagione di The Ferragnez è senza nessun dubbio nonna Luciana, lei che con orgoglio vive nella sua casa popolare di Rozzano, dove Federico, appena può va a trovarla, anche perchè senza nonna a leggere le carte, sarebbe perso. I tarocchi, i gioielli, le foto del suo amato nipote in primo piano: nonna Ciana è la nonna di tutti. E’ quella figura rasserenante che mette tutti d’accordo, l’anello forte della famiglia, l’imprescindibile. E lo è anche per Fedez, nonostante sui tarocchi continui a leggere di tradimenti da parte degli amici, e visto che a Federico è rimasto solo Luis Sal…Capirete bene che non è il massimo. Nonna Ciana comunque sa che cosa si deve predire sulle carte e cosa no. Ad esempio non si sbilancia sulla data di nascita della piccola Vittoria, perchè con i bambini non si scherza. Diverse però sono le cose per Sanremo. A poche settimane dal Festival, Fedez va a casa di nonna Luciana per farsi leggere le carte e lei vede cose buone per questo Sanremo ma sarà solo dopo aver visto la sua esibizione sul palco dell’Ariston che arriverà il verdetto. Quello che non tiene conto di giurie demoscopiche, giornalisti e televoto.

E se il numerologo di fiducia di Federico si lascia anche influenzare dalla classifica ma continua a vedere un terzo posto, perchè questo Festival ha il tre nel cuore, nonna Luciana è lì, davanti allo schermo, a fare il tifo per suo nipote.

Nonna Luciana e il pronostico su Sanremo

A Nonna Ciana non interessa nulla dei follower, che permetterebbero a Federico e a Chiara di conquistare il mondo. Per lei la fama, suo nipote la sta raggiungendo adesso, su quel sacro pavimento dell’Ariston e non si può fallire. Poco importa se papà Franco le deve ricordare che Federico è già famoso, Festival a parte, per nonna Luciana, la sacra consacrazione la sta dando Amadeus. Ed è per questo che i suoi tarocchi, cuore di nonna, non possono e non devono sbagliare. Si sbilancia anche per un primo posto ma poi sancisce il podio: Fedez e Francesca arriveranno secondi. E lei è la sola a crederci. Neppure Chiara Ferragni, che da City Life si impegna per invitare i follower a votare, per arrivare almeno in top 10 ( ricordiamo che Federico e Francesca Michielin partivano dal 17esimo posto in classifica) crede al miracolo e si azzarda a fare un simile pronostico. Ma nonna Luciana invece ne è così convinta che non ha neppure bisogno di aspettare: lei va a letto, lo scoprirà solo la mattina come sarà andato il suo Federico. Che bisogno ha di fare le tre di notte, se tanto sa già che per Chiamami per nome, il secondo posto è assicurato?

