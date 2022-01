Doc 2 anticipazioni: Andrea Fanti si riprende il posto di primario?

Andrea Fanti non vuole vedere il lavoro di una vita andare in fumo, non vuole perdere la sua squadra, non vuole che il suo reparto cambi e si trasformi tra nuovi metodi e paura di qualsiasi cosa. Andrea Fanti rivuole il suo posto da primario, lo avrà? Lo scopriamo con le anticipazioni per la seconda puntata di Doc-Nelle tue mani 2 in onda giovedì prossimo su Rai 1. Altri due nuovi episodi il 20 gennaio 2022 per la serie con Luca Argentero tanto amata dal pubblico di Rai 1. Una seconda stagione partita con il botto: stavamo ancora festeggiando per la notizia della gravidanza di Giulia, e per il bacio che suggellava l’inizio della sua storia con Lorenzo e poi ci siamo ritrovati a fare i conti con le vittime del maledetto covid 19. Ci siamo ritrovati a dire addio a Lorenzo, morto a causa del virus, a dire addio a un bambino mai nato, il figlio di Giulia e Lazzarini. Una partenza con il botto, è proprio il caso di dirlo. Lorenzo però va ricordato come merita ed è per questo che tutta la squadra si sta impegnando per fare in modo che non venga “additato” come uno sprovveduto che non si è reso conto di avere dei sintomi di un virus che nel mondo, stava mietendo vittime. Fanti e gli altri, dovranno tenere la Tedeschi lontana da questa verità, a costo di fare qualsiasi cosa; per Lorenzo non hanno potuto fare molto, lo hanno perso, ma per la sua memoria adesso, devono fare il possibile.

Doc-Nelle tue mani 2: le anticipazioni della seconda puntata 20 gennaio 2022

Le anticipazioni dell’episodio 2×03 Sfide: Mentre l’inchiesta condotta da Caruso entra nel vivo e i segreti della pandemia iniziano ad emergere, Andrea affronta una scelta difficile: per riavere il primariato deve sostenere dei test, ma se fallirà non potrà mai più fare il medico. Carolina, legatasi molto a Riccardo durante l’emergenza, forse vorrebbe da lui qualcosa in più dell’amicizia. Riccardo però è ancora fidanzato con Alba che, per un motivo ancora sconosciuto, ha lasciato Milano con la sua famiglia ma presto tornerà. Intanto Gabriel inizia a sviluppare degli strani disagi mentre Elisa, allontanatasi da lui, frequenta un nuovo uomo, che però sembra avere qualcosa da nascondere. Una relazione con un altro uomo?

Le anticipazioni dell’episodio 2×04 Quello che sei: Occupandosi del caso di un giovane fenomeno del tennis, Andrea è costretto a chiedersi se valga la pena smettere di essere “Doc” per perseguire il primariato. Carolina intanto soffre nel vedere Riccardo con Alba. Gabriel non si presenta all’appuntamento con la nuova psicologa dell’ospedale, Lucia Ferrari, da cui l’ha mandato Enrico. Il quale scopriremo che nei mesi della pandemia, per la prima volta dopo tanto tempo, ha intrecciato una relazione con qualcuno ma con chi?

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Doc-Nelle tue mani 2 che ci aspetta giovedì prossimo su Rai 1, come sempre, imperdibile.

