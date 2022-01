Non mi lasciare anticipazioni: Elena salverà Angelo prima che sia troppo tardi?

Elena e la squadra erano vicinissimi all’arresto di una persona coinvolta in prima persona nel rapimento di Angelo e probabilmente anche nella morte di Gilberto. Ma qualcosa alla fine è andato storto: chi è la persona che sta tenendo nella sua casa il ragazzino dopo il sequestro e chi fa parte di questa maledetta rete che ha organizzato tutto? La trappola per attirare i ragazzini, poi il rapimento e la prigionia fino ad arrivare all’asta…Nella terza puntata di Non mi lasciare scopriremo che Elena ha tutte le intenzioni di andare fino in fondo e pensa persino di iniziare a partecipare alle aste, per capire chi sta vendendo nel dark web i ragazzi rapiti…Non mi lasciare ci aspetta il 24 gennaio 2022 con la terza puntata e come sempre, nelle anticipazioni, cerchiamo di capire che cosa sta per accadere. Angelo ha cercato di scappare ma non ce l’ha fatta. Ma chi è la persona che lo sta tenendo imprigionato?

Molti spettatori che stanno seguendo con affetto Non mi lasciare, si chiedono anche se Elena stia facendo tutto questo perchè cerca anche suo figlio. E’ possibile che quelle che Elena ha, siano solo delle visioni e che Diego in realtà sia morto?

Non mi lasciare anticipazioni: la trama della terza puntata 24 gennaio 2022

Le anticipazioni del quinto episodio 1×05: Elena va alla Casa Famiglia che ospitava Angelo e la psicologa che si occupava di lui lo descrive come un ragazzino forte nonostante l’apparenza. Elena, invitata da Giulia, sua amica d’infanzia ed ora moglie di Daniele, partecipa alla festa di compleanno del loro primogenito, Emilio. Senza farsi notare, però, lascia la festa e parte per Roma. Qui incontra suo figlio Diego, che sta attraversando la prima crisi amorosa adolescenziale. Ma è tutto reale?

Le anticipazioni del sesto episodio 1×06: Elena e i suoi sono finalmente riusciti ad entrare nella chat incriminata e, nascondendosi sotto un profilo fasullo, riescono a ottenere un filmato di Angelo nel luogo in cui è prigioniero. Scoprono dove si trova ma il carceriere riesce a fuggire con Angelo prima del loro arrivo. La squadra si sta avvicinando sempre di più alla verità ma il ragazzino è ancora in pericolo…

Appuntamento a lunedì prossimo per seguire la terza puntata di Non mi lasciare in onda come sempre alle 21,30 su Rai 1.

