La sposa finale tragico per Italo e Maria? Pubblico in rivolta

Manca pochissimo alla messa in onda della terza e ultima puntata de La sposa, la fiction con Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Con oltre 6,5 milioni di spettatori davanti alla tv per il secondo appuntamento, la fiction di Rai 1 è una delle più viste del 2022 ma in generale, insieme a Doc, dell’intera stagione televisiva. Il pubblico si è affezionato moltissimo alla storia di Maria e Italo e ha fatto il tifo per questa coppia, nata per caso, o meglio per procura e vorrebbe un grande finale per entrambi e anche per il piccolo Paolino, amatissimo protagonista della serie. Purtroppo però, le tante anticipazioni che circolano in queste ore in rete, non hanno acceso l’entusiasmo del pubblico, che si aspettava qualcosa di diverso per l’ultima puntata de La sposa ed è iniziata una sorta di rivolta sui social, per evitare un finale drammatico. Purtroppo, è chiaro, se sceneggiatori e registi avranno optato per un’ultima puntata con finale tragico, poco si potrà fare se non prenderne atto.

Ma come andrà a finire davvero tutta questa storia che vede Maria e Italo, innamorati e in attesa di un bambino, alle prese con la nuova vita e una nuova cooperativa da gestire? Se siete curiosi, andate avanti per continuare a leggere le anticipazioni, altrimenti interrompete la lettura!

LA SPOSA SPOILER ULTIMA PUNTATA

La sposa anticipazioni: la trama dell’ultima puntata 30 gennaio 2022

C’è grande attesa quindi per questa terza e ultima puntata della serie, il pubblico avrebbe anche voluto un appuntamento in più ma si dovrà accontentare di tre episodi!

La sposa anticipazioni finale: Italo muore per salvare Paolino?

Stando ad alcune anticipazioni che circolano in rete, le cose non si metteranno benissimo per Italo e Maria che dovranno affrontare diversi problemi economici e non solo. Italo sarà anche costretto a lavorare per Antonio, l’ex fidanzato di Maria che continuerà a corteggiarla, per cercare di sedurla e portarla via dalla sua famiglia. Ma il finale drammatico della serie di Rai 1, a quanto pare, arriverà una notte, quando il piccolo Paolino sarà attirato da un rumore strano nel fienile dove purtroppo prenderà vita un incendio. Italo cercherà in tutti i modi di salvare suo figlio, secondo quelle che sono le ultime anticipazioni della serie, ma purtroppo, non riuscirà a mettersi in salvo. Facciamo una piccola precisazione: le anticipazioni non ufficiali non sempre sono affidabili per cui potrebbe esserci anche il colpo di scena finale…Inaspettato!

La sposa anticipazioni: Maria avrà il suo bambino?

Secondo queste anticipazioni, il finale riserverà nuovi colpi di scena per Maria. Mentre i suoi familiari le chiederanno di fare ritorno in Calabria, lei deciderà di restare a Vicenza, per partorire e per stare insieme a Paolino. Stremata però dai lavori che continua a fare da sola, dovrà essere portata in ospedale. Nunzia si prenderà cura del piccolo Paolino ma il bambino ha problemi di epilessia e non solo. Per questo motivo alla fine, il piccolo sarà affidato a un istituto. Maria, avrà bisogno di passare in ospedale molto tempo ma una volta uscita, si batterà in tutti i modi per riprendersi il bambino. Non solo: dovrà anche vedersela con il suo ex, Antonio, dopo aver scoperto che molte delle sue promesse, erano solo aria fritta e che per lungo tempo, si è preso gioco di lei e della sua famiglia…

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".