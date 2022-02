Makari 2 le anticipazioni della prima puntata: un anno dopo, Il delitto di Kolymbetra

Manca ormai pochissimo al debutto della seconda stagione di Màkari su Rai 1. La prima rete rai non molla la presa e dopo una settimana di strepitosi successi grazie al Festival di Sanremo, continua sulla via delle grandi fiction. Domenica sera il ritorno de L’amica geniale, lunedì invece tocca a Claudio Gioè con Makari. E non finisce qui visto che vedremo anche Anna Valle con Lea e poi Luca Argentero con Doc. Insomma le grandi fiction sono di casa su Rai 1. Ma torniamo adesso in Sicilia. Ci aspetta domani sera su Rai 1, con debutto il 7 febbraio, la prima puntata di Makari 2. Ritroveremo il nostro caro Saverio Lamanna ma non solo…Scopriamo qualche dettaglio in più con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prima puntata, eccole per voi.

Màkari anticipazioni prima puntata: la trama del 7 febbraio 2022

Le anticipazioni : Prima puntata | IL DELITTO DI KOLYMBETRA| lunedì 7 febbraio 2022dal romanzo omonimo di Gaetano Savatteri edito da Sellerio Editore

Suleima vive a Milano da un anno e la relazione con Saverio comincia a soffrire per questa distanza. Ma c’è la possibilità di ritrovarsi! Suleima verrà qualche giorno in Sicilia, per lavoro. E Saverio la raggiunge ad Agrigento insieme

a Piccionello. Non vuole lasciarsi scappare l’occasione di riabbracciarla, anche perché la ragazza arriva con il suo

capo, Teodoro Bettini, una specie di semidio, del quale Saverio è da tempo gelosissimo, e quindi a motivarlo è

anche il desiderio di sorvegliare la situazione e marcare il territorio!

Nel frattempo, ad Agrigento, viene ritrovato il cadavere del professor Demetrio Alù, grande archeologo e massimo esperto dei Templi, che Saverio e Peppe avevano conosciuto in quei giorni. Saverio capisce subito che il movente del delitto ha a che fare con il responso che avrebbe dovuto dare Alù circa il più grande mistero della Valle:

dove si trovino i resti del Teatro Antico di Agrigento. Mistero dal quale adesso dipendono interessi enormi. Saverio

si troverà a dover dipanare la matassa intricata dell’omicidio, ma anche la trama delle passioni e delle tensioni dei

personaggi che vi ruotano attorno. E alla fine una meravigliosa novità: a causa di un nuovo progetto, carico di speranze e ideali, Suleima potrà tornare definitivamente in Sicilia! Ma c’è dell’altro, qualcosa che non può che rovinare

la festa al nostro Saverio.

Appuntamento quindi a lunedì sera per riprendere le nostre indagini al fianco di Saverio Lamanna!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".