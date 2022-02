L’amica geniale 3 anticipazioni: Elena aiuta Lila e poi si sposa ma tutto cambierà

Che cosa succederà nella seconda puntata de L’amica Geniale 3 in onda la prossima domenica su Rai 1? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di questo nuovo appuntamento con il terzo e il quarto episodio della fiction di Rai 1. Come avrete visto, Lila ed Elena, vivono in modo completamente opposto i loro vent’anni. Elena ha studiato, ha un fidanzato importante, frequenta i salotti che contano. Lila si è rimboccata le maniche e dopo aver lasciato suo marito vive con Enzo, che l’aiuta per come può ma con il quale non ha mai instaurato un vero rapporto, nonostante il ragazzo sia innamorato da sempre da lei. Lila non si fida ormai più di nessuno, ha cancellato la sua vita passate e pensava di aver costruito un piccolo mondo per lei e Gennarino. Ma non aveva fatto i conti con i Solara che sono rientrati prepotentemente nella sua vita. Lila è divorata dai fantasmi del passato, è stanca per le tante ore di lavoro sfinente e usurante. Non sta bene fisicamente ma il suo vero malessere, è un malessere interiore. Travolta da attacchi di panico e depressione, Lila si rende conto che ha bisogno di aiuto. Non chiama Elena per capire che cosa ha ma per farle promettere di esserci sempre per Gennaro. E da questo momento, dopo anni di lontananza, le due amiche si ritrovano e si riprendono per mano anche se non sono più le stesse di un tempo.

L’amica geniale 3 anticipazioni: la trama del 13 febbraio 2022

3×03 La cura: Lila sta sempre peggio, stremata dal lavoro alla Soccavo. Elena vuole fare qualcosa per migliorare la sua condizione e si rivolge ai suoceri. Adele la sprona a scrivere un articolo di denuncia. Grazie alla fama del suo libro e la sua abilità di scrittrice, Elena riesce a farsi pubblicare l’articolo dall’Unità.

3×04 Guerra fredda: Elena e Lila hanno intenzione di farsi prescrivere la pillola anticoncezionale, ma il processo si rivela estremamente complesso. Pietro ed Elena si sposano in Comune con pochi intimi. Adele coglie alla sprovvista la nuora con un ricevimento a sorpresa. Elena si sente tradita, raggirata, ma è costretta a fare buon viso a cattivo gioco. Elena non conosce ancora molto bene la famiglia del suo fidanzato, diventato adesso marito e presto si renderà conto come la vita che immaginava, non ha nulla a che fare con quello che inizierà ad avere. Lei che pensava di frequentare i salotti, di avere un ruolo importante nel mondo del lavoro, si troverà presto incinta a dover rinunciare a tanto…

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata de L’amica geniale che ci aspetta domenica prossima su Rai 1.

