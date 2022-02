Lea-Un nuovo giorno anticipazioni: la trama della prima puntata

Tutto pronto per il debutto della nuova serie tv di Rai 1. Anna Valle è la protagonista di Lea, che debutta questa sera e che occuperà il martedì, per 4 appuntamenti. Oggi, 8 febbraio 2022, la prima puntata di Lea-Un nuovo giorno con una infermiera protagonista della serie tv che ci porta a Ferrara, ancora una volta in un ospedale. Dopo il successo di Fino all’ultimo battito e il grande amore del pubblico di Rai 1 per Doc-Nelle tue mani, questa volta la Rai cerca nel volto rassicurante di Anna Valle, la sua protagonista femminile da record di ascolti. Funzionerà? Lo scopriremo solo dopo questa prima puntata di Lea.

Vediamo adesso le anticipazioni per la prima puntata di Lea-Un nuovo giorno, che ci aspetta oggi, 8 febbraio 2022, su Rai 1.

Lea-Un nuovo giorno stasera su Rai 1: le anticipazioni dell’8 febbraio 2022

Le anticipazioni dell’Ep. 1: Ricominciare Lea sta tornando a Ferrara quando la sua macchina si ferma per un guasto e un automobilista di passaggio si offre di aiutarla. Si chiama Arturo, è un musicista e tra loro nasce un’immediata simpatia. In realtà, come vedremo sin da subito, Arturo ha avuto una sorta di colpo di fulmine per la bella infermiera…

Lea riprende il suo lavoro di infermiera nel reparto di pediatria, dopo un periodo di aspettativa e viene accolta con affetto dalle colleghe. Le viene subito affidato il suo primo paziente, Kolija, un bambino russo appena adottato da una coppia di Ferrara. Il destino riunisce di nuovo Lea e Arturo, accorso in ospedale perché sua figlia Martina si è rotta un braccio, ma quando la bimba sta per essere dimessa, ha uno shock anafilattico, Lea cerca di aiutarla e la bimba si salva dal soffocamento grazie all’intervento di Marco, l’ex marito di Lea, appena tornato dagli Stati Uniti all’insaputa di tutti, per diventare il nuovo primario di pediatria. Subito tra lui e Lea c’è uno scontro carico di tensione. Intanto si scopre che Koljia ha un cancro alle ossa. Lea cerca di dare conforto alla madre adottiva del piccolo paziente. Grazie a un’intuizione di Lea si scopre l’origine dell’allergia di Martina e Arturo le manda un messaggio di ringraziamento e le chiede di uscire.

Le anticipazioni dell’Ep. 2: La Seconda Possibilità Lea sta vicino a Koljia durante la sua prima chemioterapia, i genitori sono crollati alla notizia della sua grave malattia e lo hanno lasciato solo. Poi si prende a cuore anche il caso di Mattia, un neonato con una grave patologia cardiorespiratoria. Lea chiede ad Arturo di aiutarla a rintracciare il padre biologico del neonato, che non ha voluto riconoscere il bambino, per capire se i disturbi del piccolo siano causati da un’anomalia genetica. L’uomo si rifiuta di sottoporsi agli esami e fa un esposto contro Lea al direttore sanitario dell’ospedale. Ma Marco, osservando l’aspetto fisico dell’uomo, si rende conto di quale potrebbe essere la patologia genetica trasmessa al figlio e riesce a convincere il padre di Mattia a collaborare, salvando la vita del neonato. Dopo l’operazione riuscita sul piccolo Mattia, Marco chiede a Lea di perdonarlo ma lei lo allontana e corre da Arturo.

