Le anticipazioni seconda puntata: quale sarà il destino del piccolo Koljia?

Grandi apprezzamenti sui social durante la prima puntata di Lea-Un nuovo giorno per la fiction di Rai 1 che ci porta alla scoperta del mondo degli infermieri. Un altro omaggio che in qualche modo la Rai ha voluto fare dopo due anni di pandemia al personale sanitario, da sempre in prima linea in questa emergenza mondiale. Lea è proprio una di quelle infermiere con la vocazione per il suo lavoro. Ama quello che fa ed è sempre pronta a dare il 1000 % per i suoi piccoli pazienti. Anna Valle come sempre bravissima anche in questo ruolo. Pacata ma anche molto forte e coraggiosa in Lea, ne abbiamo visto ieri sera nella prima puntata della fiction, diverse sfaccettature. Lea poi non è solo una infermiera ma anche una donna che sognava, come tante, di poter costruire una famiglia con l’uomo che amava. Un sogno che però è stato distrutto dal dramma dell’aborto. Da quel momento la vita di Lea è cambiata profondamente. Dopo mesi di grande dolore però Lea sembra aver ritrovato il sorriso grazie ad Arturo mentre il suo ex marito a quanto pare, si è reso conto di amarla ancora…Ma che cosa succederà nella seconda puntata in onda il prossimo martedì su Rai 1? Lo scopriamo con le anticipazioni, per il 15 febbraio 2022, in attesa anche di conoscere con i dati auditel di ieri, quanto il pubblico ha apprezzato Lea.

Lea-Un nuovo giorno: le anticipazioni della seconda puntata 15 febbraio 2022

La trama dell’episodio 1×03 Verità difficili: Si avvicina il compleanno di Martina che aspetta la madre per la sua festa. Arturo, incoraggiato da Lea, confessa alla figlia la verità che la bambina prende molto male. Intanto un’assistente sociale annuncia che i genitori di Koljia hanno rinunciato all’adozione e che il bambino verrà rimandato in orfanotrofio in Russia. Lea non può credere che stia succedendo davvero…

La trama dell’episodio 1×04 Vie di fuga: Anna affronta Lea, riversando su di lei tutta la sua rabbia. Lea a sua volta affronta Marco: pensa davvero che possano tornare insieme? Martina è tornata in ospedale con Arturo per rimuovere il gesso dal braccio e Marco capisce che il musicista è un serio ostacolo per i suoi piani. Nel frattempo in reparto arriva Viola Parisi, una ragazzina di 13 anni abituata a frequenti ricoveri…

L’appuntamento con la seconda puntata di Lea è per martedì prossimo alle 21,30 su Rai 1.

