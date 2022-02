Lea anticipazioni: Marco o Arturo? Per Lea è arrivato il momento di scegliere

Sta affrontando un periodo molto particolare Lea. Deve la sua rinascita all’amore che mette nel suo lavoro, all’affetto delle sue colleghe ma anche ad Arturo che, da quando è tornata a Ferrara, è stato per lei un vero e proprio punto di riferimento. Il suo cuore però non può fare a meno di dettare legge e per la bella Lea è abbastanza chiaro che un vero e proprio punto con il passato non è mai stato messo. Prova ancora qualcosa per Marco? Lea continua a chiederselo mentre a quanto pare il suo ex marito lo ha capito da settimane: è ancora innamorato di Lea ed è pentito per tutto quello che è successo tra loro, dopo la perdita del bambino che aspettavano. Ma che cosa succederà nella terza puntata di Lea-un nuovo giorno, in onda la prossima settimana su Rai 1? Nella puntata di Lea del 22 febbraio 2022, vedremo che l’infermiera sarà chiamata a prendere una decisione. Arturo ha una figlia e non merita di soffrire o di far illudere la piccola con una nuova famiglia che mai ci sarà. Marco intanto continua a dare dimostrazioni a Lea, per farle capire che forse, se solo lo volessero, per entrambi, ci sarebbe una nuova possibilità…

Lea-un nuovo giorno: le anticipazioni della terza puntata 22 febbraio 2022

Le anticipazioni dell’episodio 1×05 La Casa dei Ricordi: L’avvocato di Lea la informa che la casa di campagna che lei e Marco avevano comprato prima del divorzio ha finalmente trovato acquirenti, ma Marco si rifiuta di venderla. E quando i due si ritrovano nella casa di campagna e condividono un momento di intensa vicinanza anche Lea si rende conto di non voler più vendere la casa. Forse la sua storia con Marco non è del tutto finita? Lea comprende che deve fare chiarezza e capire per chi batte il suo cuore.

Le anticipazioni dell’episodio 1×06 Come eravamo: Marco propone a Lea di chiedere insieme l’affidamento di Kolia, riaccendendo in lei il desiderio di creare una famiglia. Intanto viene scoperta una massa tumorale nella gamba di Kolia e Marco è costretto a prendere una decisione a riguardo. Lea parla anche con Arturo e gli spiega che ha bisogno di prendersi il suo tempo per capire che cosa vuole davvero per il suo futuro.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Lea che ci aspetta la prossima settimana su Rai 1.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".