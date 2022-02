Love is in the air, anticipazioni settimanali: problemi per Serkan e Eda dopo le nozze

Serkan e Eda hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore, dopo la proposta di matrimonio che ha fatto il Bolat. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito grazie alle nuove anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuove puntate della soap opera andranno in onda dal 21 al 25 febbraio 2022, dal lunedì al venerdì. Come al solito gli appuntamenti saranno sempre durante il pomeriggio di Canale 5, a partire dalle ore 16.55 circa.

Love is in the air, le anticipazioni della settimana dal 21 al 25 febbraio 2022

Andiamo quindi a vedere che cosa succederà ai nostri amati protagonisti nelle prossime puntate!

Love is in the air, anticipazioni lunedì 21 febbraio 2022

Ci sarà un problema importante con un progetto. Piril però cercherà di nascondere tutto a Eda e Serkan visto che si sono appena sposati. Ne parlerà in futuro con lui, quando torneranno dal viaggio di nozze.

Love is in the air, anticipazioni martedì 22 febbraio 2022

Melek e Burak pensano di non essere ricambiati e proprio per questo motivo decideranno di lasciar perdere il sentimento per poi andare avanti.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 23 febbraio 2022

Arriveranno dei problemi tra Eda e Serkan che si ritroveranno ad affrontare dei momenti di grande tensione. Eda cercherà di non far spendere soldi al Bolat ma lui non riuscirà a comprendere il motivo. Il fatto è che la Yldiz sarà al corrente di tutto grazie a Piril.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 24 febbraio 2022

Sarà Ayfer a scoprire per prima tutta la verità sui problemi finanziari legati al progetto. Lo dirà a Serkan?

Love is in the air, anticipazioni venerdì 25 febbraio 2022

Piril sarà sempre più preoccupata per via della complicata situazione e proverà a fare del suo meglio. Eda intanto deciderà di partire insieme a Serkan e Deniz sull’isola dove avverranno dei lavori.

Che cosa accadrà arrivati a questo punto? Riusciranno a risolvere i problemi di lavoro e finanziari? Lo scopriremo solo con le nuove puntate di Love is in the air in onda su Canale 5.