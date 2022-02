L’amica geniale 4 anticipazioni: come finirà tra Elena e Nino?

Andrà in onda questa sera la quarta e ultima puntata de L’amica geniale 3. Chi ha letto i libri di Elena Ferrante sa bene che il finale di Storia di chi fugge e di chi resta ha regalato un clamoroso colpo di scena. Nelle ultime pagine del romanzo infatti, prende il via una relazione clandestina che porterà Elena a tradire suo marito. La scrittrice crede di amare da sempre Nino e quando lo incontra, tanto tempo dopo, proprio nella sua casa di Firenze, tra i due esplode la scintilla. Ma come si arriverà al tradimento e soprattutto, che cosa deciderà di fare Elena con Nino e con Pietro? La storia si svilupperà proprio sul gran finale de L’amica geniale 3 e riprenderà ovviamente nell’ultimo romanzo di Elena Ferrante che sarà raccontato in tv con L’amica Geniale 4-Storia della bambina perduta. Come avrete letto probabilmente in questi giorni, per il quarto e ultimo capitolo della saga, saranno probabilmente scelte delle attrici diverse da Margherita Mazzucco e Gaia Girace che hanno dato il volto a Elena e a Lila in queste prime stagioni della serie. Nel quarto capitolo infatti, ritroveremo due donne più adulte, segnate dai cambiamenti della vita, dai figli, dai matrimoni e dalle scelte sbagliate, impulsive, coraggiose, che sono state prese nel corso degli anni.

Vi racconteremo adesso come si svilupperà la storia di Elena e Nino, non solo sul finale della terza stagione de L’amica geniale ma anche in merito alla prossima stagione della serie. Se non amate gli spoiler quindi, non continuate la lettura!

L’amica geniale 3 anticipazioni finale: cosa succederà tra Nino ed Elena?

Nell’ultima puntata de L’amica geniale 3 in onda oggi, 27 febbraio 2022 su Rai 1, vedremo Elena lasciarsi andare alle emozioni. E non solo. Il suo matrimonio con Pietro è in crisi e quando Nino rientrerà nella sua vita, riempendola di complimenti per i suoi lavori, per la sua intelligenza, per il suo essere donna e madre in modo impeccabile, la donna tornerà a credere che la sua metà della mela è sempre stata Nino. Anche lui però ha un matrimonio e un figlio ma quando entrambi si lasceranno travolgere dalla passione, non si faranno problemi. Il loro primo incontro avverrà proprio a pochi metri da Pietro: Nino è ospite di Elena e del professor Airota ma questo non impedirà ai due di vivere quel primo incontro d’amore che aspettano da anni. Prenderà il via una relazione clandestina fatta di incontri segreti, di telefonate ossessive e di ti amo detti perdendo il fiato. Elena però non riesce a non pensare alle sue figlie e si rende conto che forse, per il bene di tutti, è meglio mettere fine sia al suo matrimonio, che alla relazione con Nino. Ci proverà Elena, prendendosi una pausa in attesa di dire anche a Pietro, che sa tutto e che ha capito quello che sta succedendo, che a prescindere da Nino, è finita. Pietro ovviamente non la prenderà bene, e userà le sue figlie come un ricatto. Arriverà persino a dire alle bambine che Elena ha un amante e che loro quell’amante lo conoscono bene, provocando nelle piccole uno sconforto inimmaginabile e un turbamento molto forte. Elena però ha deciso che non si metterà più al secondo posto, che lei viene prima di tutto e che Pietro non può continuare a influenzare la sua vita. Lascerà quindi le bambine per partire insieme a Nino: soli 5 giorni insieme a Parigi, una fuga, una riflessione da fare ma solo dopo. Prima l’amore, la passione, Elena come donna e non come madre. E poi si vedrà. Il romanzo, come anche la serie , si chiudono quindi con Elena e Nino insieme in aereo: un viaggio da Roma in Francia. Sarà l’inizio di una nuova vita?

L’amica geniale 4 anticipazioni: dopo il viaggio in Francia, cosa ne sarà di Nino ed Elena?

Dopo essere andata in Francia con Nino, e aver passato dei giorno indimenticabili, quelli che aveva da sempre sognato di vivere con l’uomo che amava, Elena scopre che l’uomo non ha davvero lasciato la moglie come le aveva detto. Nino come sempre, accampa una serie di scuse: che sia stato un gran bugiardo, è cosa nota. Racconta che sua moglie è troppo fragile, che ha minacciato di togliersi la vita, che non poteva chiedere il divorzio e dirle che andava a vivere con un’altra donna. Elena per amore gli crede e del resto, non può più stare al fianco di Pietro. Si ritrova così senza una casa, senza poter dare alle sue figlie una vita serena con il loro papà. In ogni caso, non vuole tornare indietro e decide di restare con Nino e tornare a Napoli per stargli vicino. Incredibilmente Elena passa da avere un matrimonio perfetto, almeno sulla carta, a essere l’amante di un professore squattrinato. Quando torna a Napoli, Elena resta nuovamente incinta, così come Lila resta incinta di Enzo, e le due danno alla luce delle figlie a tre settimane di distanza.

Elena continua a sperare che Nino si decida a lasciare tutto e a stare insieme a lei alle bambine. Ma le cose sono complicate, perchè in realtà c’è un chiaro motivo economico dietro alle scelte di Nino. E’ sua moglie la benestante e lui non può fare a meno di quella sicurezza economica. Ma non solo. Dopo aver scoperto dei continui tradimenti di Nino grazie ad Antonio (che lavora per Lila), Elena torna nel rione e si trasferisce nell’appartamento sopra quello di Lila. Tra le due sboccia nuovamente l’amicizia di un tempo e insieme, scrivono anche un articolo che ridà fama a Elena che decide di continuare a scrivere, pensando a delle nuove pubblicazioni, il capitolo Nino, sembra essere quindi, definitivamente chiuso.

Doveva essere il grande amore della sua vita, ma non lo è stato. Nino si è dimostrato uguale a milioni di altri uomini. Elena non potrà che ammetterlo. Ha sempre idealizzato un uomo che forse non è mai esistito, più innamorata dell’idea di stare al suo fianco che della persona.