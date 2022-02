Love is in the air, anticipazioni settimanali: Serkan si arrabbia con Eda dopo aver scoperto la verità

Dopo il matrimonio le cose non si sono messe poi così bene soprattutto per quanto riguarda l’Art Life. Ci sono problemi finanziari per un progetto e Eda ne è consapevole. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo grazie alle nuove anticipazioni di Love is in the air. Le nuove puntate della soap opera turca andranno in onda come di consueto durante il pomeriggio di Canale 5, dal 28 febbraio al 4 marzo 2022. Gli episodi inizieranno come al solito a partire dalle ore 16.55 circa.

Love is in the air, anticipazioni settimanali dal 28 febbraio al 4 marzo 2022

Non ci resta altro che andare a scoprire più nel dettaglio che cosa succederà durante le prossime puntate di Love is in the air.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 28 febbraio 2022

Ayfer deciderà di donare tutte le cose preziose della sua famiglia a Aydan. Lei dal canto suo venderà altri beni e anche i cavalli.

Love is in the air, anticipazioni martedì 1 marzo 2022

Serkan deciderà di vendere tutte le sue quote in modo da poter aiutare Eda e salvare il suo progetto italiano. Engin e Piril intanto si arrabbieranno con Serkan.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 2 marzo 2022

Serkan vuole diventare un professore di architettura all’università. Il Bolat nel mentre sarà pure parecchio arrabbiato con sua moglie perché Eda non ha detto tutta la verità sull’Art Life. Intanto Kiraz inizierà a chiedere un fratellino ai genitori.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 3 marzo 2022

Mentre Serkan riuscirà a farsi piacere dai suoi allievi universitari, sua figlia tenterà di far fare pace a lui e a Eda dopo quanto accaduto.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 4 marzo 2022

Eda e Serkan inizieranno a sospettare di Melo e di Burak. Secondo i due di mezzo c’è un vero e proprio segreto. Così Eda cercherà di parlare con lei.

Che cosa succederà? Melo e Burak nascondono davvero qualcosa di molto importante ai loro amici? Lo scopriremo solo con le nuove puntate di Love is in the air in onda su Canale 5.