Per L’amica Geniale 4 Elena cambia volto: niente sarà più come prima

E’ un viaggio che cambierà tutto, quello che Elena ha deciso di intraprendere. Sa bene che al suo ritorno, nulla sarà più come prima. Pietro avrà raccontato a tutti della decisione, lei dovrà fare i conti con un divorzio e con un nuovo compagno. E nel momento in cui sull’aereo prende coscienza di tutto quello che succederà ma anche della nuova donna che è diventata, allora avviene la sua maturazione. Non poteva quindi che essere una attrice più matura a dare il volto a Elena Greco ne l’Amica Geniale 4. Sarà Alba Rohrwacher a vestire i panni di una donna che dovrà affrontare mille peripezie. La stessa donna che ha deciso di mettere nero su bianco la storia della sua vita, di raccontare della amicizia con Lila e di permetterci di poter decidere chi, in questa storia, è la vera amica geniale. L’abbiamo vista ieri sera nell’ultimo episodio della terza stagione, Storia di chi fugge e di chi resta. Elena ancora una volta, è destinata a fuggire e in aereo, mentre si guarda allo specchio, vede probabilmente il volto della donna che è diventata.

Alba Rohrwacher oltre a essere una meravigliosa e bravissima attrice, è legata in qualche modo alla serie da sempre. Infatti è la compagna di Saverio Costanzo, il resista della prima e della seconda stagione de L’amica geniale. Se Margherita Mazzucco era una giovane esordiente, capace di mostrare tutta la sua bravura con una interpretazione eccellente, Alba Rohrwacher è invece una attrice di grande esperienza, con un curriculum invidiabile; ha vinto numerosi premi, tra cui un Nastro d’argento per La solitudine dei numeri premi; un Globo d’Oro per Hungry Hearts e due David di Donatello come Miglior attrice non protagonista per il film Giorni e nuvole e come Miglior attrice protagonista nel film Il papà di Giovanna.

Qui vi raccontiamo che cosa succederà nella quarta stagione della serie

Alba Rohrwacher è la nuova Elena Greco

La scelta di Alba, ha entusiasmato il pubblico che ha trovato convincente il passaggio da Margherita Mazzucco ad Alba. Non solo, il fatto che sia stata scelta una attrice toscana, per interpretare Elena che nonostante un breve ritorno nel rione, nella quarta stagione, scapperà ancora una volta da Napoli, sembra aver incuriosito il pubblico, che reputa questa una scelta sicuramente convincente. Elena del resto non vive a Napoli da quando ha 18 anni e oltre agli anni universitari di Pisa, ha poi trascorso 7 anni a Firenze.

Credo che quella nello specchio sia la vera Lenù, mentre quella che noi conosciamo è la Lenù che lei ci racconta, così come è rimasta nella sua memoria, intatta. Finalmente si è guardata ed è riuscita a riconoscere la donna che è.#LAmicaGeniale3 #LAmicaGeniale pic.twitter.com/N9ieu0lSx7 February 28, 2022

Del resto era anche prevedibile che Alba desse il volto a Elena. E’ la sua la voce narrante che abbiamo ascoltato sin dalla prima stagione, la voce narrante, colei che legge quello che Elena Greco ha scritto nero sui bianco nei suoi libri. E ora siamo davvero curiosissimi di vedere una quarta stagione che sancirà il finale di questa saga.