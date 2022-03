Boom della Coppa Italia ma Lea-Un nuovo giorno chiude benissimo: gli ascolti dell’1 marzo 2022

Una serata complicata per il faccia a faccia tra Rai e Mediaset e per la fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti. L’ultima puntata è arrivata infatti proprio nel giorno del calcio che incolla il pubblico alla tv! L‘ultima puntata di Lea-un nuovo giorno ha sfidato ieri, 1 marzo 2022 la partita che ha visto scendere in campo Milan e Inter per la semifinale di andata della Coppa Italia. Serata che ha visto quindi Canale 5 portarsi a casa la vittoria nella gara agli ascolti ma anche un ottimo risultato per Lea che ha chiuso in bellezza. La fiction con Anna Valle è stata molto apprezzata e seguita dal pubblico di Canale 5 che ha premiato con ascolti decisamente buoni questa nuova serie Rai. Ed è successo anche per il finale: nonostante i 6 milioni di spettatori per la Coppa Italia, Lea è stata vista da quasi 5 milioni di spettatori ( se pensiamo che L’amica geniale ha chiuso con 4, comprendiamo l’affetto che il pubblico ha dimostrato a questa serie).

Ma vediamo nel dettaglio gli ascolti della prima serata di ieri.

Gli ascolti del primo marzo 2022: i dati auditel di ieri

Lea – Un Nuovo Giorno ha conquistato 4.830.000 spettatori pari al 21.1% di share (primo episodio dalle 21.39 alle 22.36 con 4.886.000 spettatori il 19.3%, il seconda dalle 22.36 alle 23.32 con 4.773.000 spettatori con il 23.3% di share). Su Canale 5 il match di Coppa Italia Milan-Inter, in onda dalle 21.02 alle 22.53, ha raccolto davanti al video 6.028.000 spettatori pari al 23.9% di share Un testa a testa per lo share, con la gara finita circa 40 minuti prima della fiction di Rai 1. Una bella sfida quindi in prime time.

Vediamo le altre reti.

Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.437.000 spettatori pari al 7.6% di share. Un testa a testa per il terzo programma più visto tra La7 e Rai 2. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.593.000 spettatori con uno share del 7.3%. Floris conquista il pubblico inoltre con il talk più visto del prime time.

Su Italia 1 Grease fa 782.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.080.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.031.000 spettatori con il 5.7% di share. . Su TV8 Italia’s got Talent ha segnato il 2.9% con 657.000 spettatori mentre sul Nove Il Vento del Perdono ha catturato l’attenzione di 298.000 spettatori (1.3%).