Niente Tato dice cosa in Noi: Dario Aita, il Kevin italiano è il maestro Rocco

Trapelano, dopo la conferenza stampa di oggi e il materiale consegnato ai giornalisti, quelli che sono alcuni dettagli della serie Noi che andrà in onda dal 6 marzo 2022 su Rai 1 in prima serata. Noi, è il remake della notissima, amatissima e pluripremiata This Is Us, la serie che fa piangere, riflettere, sorridere. Che entra nel cuore e non se ne può andare, lasciando tracce indelebili per tutti! Tra i protagonisti di Noi, ci sarà anche Dario Aita, che vestirà i panni di Claudio, che è in Kevin Pearson italiano. Chi ha visto This Is Us sa bene che Kevin è un attore di grandissimo successo, non per aver avuto un ruolo importante al cinema ma per una sitcom televisiva che lo ha visto sfondare nei panni del tato! Interpreta infatti, per la gioia di milioni di donne e non solo, il tato, un personaggio parecchio simpatico ma anche bellissimo, perennemente a petto nudo! Ai suoi pettorali Kevin deve quindi la sua fama. Non sarà lo stesso, ci è sembrato di capire dalle anticipazioni di Noi arrivate oggi, per il Kevin italiano. Dario Aita infatti sarà sempre un attore di successo ma per un ruolo ben diverso. Ha infatti interpretato un maestro, il maestro Rocco, in una serie che lo ha reso famoso per il pubblico italiano. In comune i due attori, il Kevin americano e il Claudio italiano hanno però una cosa: il fatto che per strada vengano fermati da gente che fa battute imbarazzanti come “il tato dice cosa” frase cult della serie di cui l’attore americano è protagonista. Quando meno, a Claudio, nessuno potrà fare battutacce sul fatto che è diventato famoso solo grazie alla tartaruga! Un maestro dai capelli lunghi non è proprio la stessa visione del tato ecco…

Dario Aita è Claudio, il Kevin della serie italiana Noi

Il 34enne Claudio vive nel terrore di non essere visto. Da piccolo soffre per la mancanza di attenzioni da parte dei suoi genitori, sempre troppo impegnati a far fronte ai problemi di peso di Cate o alle insicurezze di Daniele ( avere due fratelli bianchi comporta una infanzia particolare, nonostante tutto l’amore che riceve). Claudio si sente il gemello ombra, quello invisibile, a cui nessuno presta attenzione e per questo si ripromette, un giorno, di brillare più di tutti. E oggi Claudio, a 34 anni, è l’attore protagonista di una serie tv nazional popolare di grande successo, Il Maestro Rocco, amato dai bambini e dalle mamme. Affascinante e circondato da donne, Claudio non è però soddisfatto, si sente solo. E per questo decide di

darci un taglio radicale e cambiare vita, andare a Milano provare con il teatro ( nella serie originale Kevin lascia Los Angeles e vola a New York con la speranza di avere una parte che darà una svolta alla sua vita). Una scelta impulsiva che lo porterà a strappare il cordone ombelicale che lo lega a sua sorella Cate e a dover fare i conti con i sentimenti di amore, stima e gelosia che prova nei confronti del fratello Daniele.

In queste prime anticipazioni che arrivano dal materiale dell’ufficio stampa Rai, non si parla in nessun modo dei problemi con l’alcol con i quali Kevin convive sin da quando è molto giovane ( sono problemi che i Pearson si portano dietro da generazioni, li ha avuto Jack e prima di lui suo padre). Questo tema non sarà trattato nella serie italiana? Sarebbe una notevole differenza visto che quello dell’alcolismo, sarà un problema che accompagnerà per lungo tempo Kevin, tra ricadute e tentativi di uscirne in modo definitivo grazie anche all’aiuto delle persone che lo amano…Staremo a vedere!