Studio Battaglia, il nuovo legal drama di Rai 1: anticipazioni e trama

Studio Battaglia è la nuova fiction che intratterrà il pubblico televisivo di Rai 1 a partire dal 15 marzo. Si tratta di un legal drama la cui narrazione ha come protagoniste principale tutte donne. I personaggi chiave della storytelling sono infatti quattro donne (madre, figlie, sorelle) che fanno gli avvocati matrimonialisti. Le storie dei loro clienti spesso si intrecciano con quelle personale dei quattro personaggi principali. La nuova fiction di Rai 1 trae spunto dalla serie tv inglese The Split. Tra le protagoniste di Studio Battaglia, troviamo Anna Battaglia, interpretata da Barbara Bobulova. Curiosi di sapere qualcosa in più sulla nuova fiction di Rai 1? Scopriamo le prime anticipazioni e alcuni dettagli sulla trama della serie che presto arriverà nella prima serata di Rai 1.

Studio Battaglia anticipazioni: la trama della nuova fiction di Rai 1

Anna è una avvocatessa matrimonialista che si trova a fare i conti con una novità nella sua vita, quando le viene rifiutata una promozione dalla madre (Lunetta Savino) a capo di un importante studio legale. Anna trova lavoro in uno studio legale concorrente dove trova una vecchia conoscenza dell’università, Massimo. Per la giovane donna inizia quindi una nuova fase della vita, dove non mancheranno degli accesi confronti con la madre e la sorella Nina. Il ritorno in scena del padre delle sorelle Battaglia, crea uno scossone nella vita di Anna, che mette perfino in discussione il suo legame sentimentale con il marito Alberto

Un cast d’eccezione per Studio Battaglia

La mini serie Studio Battaglia è prodotta da Palomar e Tempesta film in collaborazione con Rai Fiction. La fiction si sviluppa in quattro puntate, la cui sceneggiatura è scritta da Lisa Nur Sultan. La regia è firmata da Simone Spada. Nel cast della fiction oltre a Barbara Bobulova e Lunetta Savino, troviamo Giorgio Marchesi ( già protagonista de La Sposa al fianco di Serena Rossi) nel ruolo di Massimo. Massimo Ghini invece presta il volto al padre delle tre ragazze Battaglia. Thomas Trabacchi invece interpreta il ruolo di Alberto, il marito di Anna Battaglia. La serie tv targata Rai 1 ha come location la città di Milano. Molte delle scene infatti sono state girate nel capoluogo meneghino. Il legal drama di Rai 1 in quattro puntate porta in scena gli intracati intrecci dei legami familiari, i cui protagonisti si confronteranno anche in tribunale con dei faccia a faccia emozionanti e ricchi di suspence. Studio Battaglia andrà in onda il martedì in prima serata su Rai 1.

Le fiction di Rai 1 del 2022

La serie tv Studio Battaglia è una delle fiction targate Rai 1 per la stagione 2022. A gennaio infatti il primo canale della tv di Stato ha mandato in onda Non mi lasciare con Vittoria Puccini, quindi è stata la volta di Doc-Nelle tue mani con Luca Argentero. Successivamente è stata la volta de La Sposa con Serena Rossi e Giorgio Marchesi, quindi L’Amica Geniale 3 e Vostro Onore, con Stefano Accorsi. A marzo potremo vedere Studio Battaglia ma anche l’attesissima Noi, il remake italiano di This Is Us.