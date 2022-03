Don Matteo 13 anticipazioni: qualcuno spara a Don Matteo e Cecchini si ferisce, che succede?

Cresce l’attesa per la tredicesima stagione di Don Matteo e per diversi motivi. Ancora non proprio tutti sanno che questa sarà una stagione diversa dalle altre, visto che Terence Hill sarà protagonista solo dei primi 4 episodio di Don Matteo 13.Ed effettivamente, anche nei primi promo in onda su Rai 1, Terence, è più che protagonista! Proprio di questi promo che sono in onda vogliamo parlavi con le nostre anticipazioni. Non sappiamo ancora che cosa accadrà nello specifico in Don Matteo 13 ma sembra evidente che qualcuno voglia fare del male a Terence Hill o meglio al nostro amato Matteo. Come è possibile osservare anche in uno degli ultimo promo di Rai 1, in una delle scene che vedremo quasi certamente all’inizio della tredicesima stagione, il maresciallo Cecchini farà un gesto davvero eroico per salvare il suo amico e fedele compagno di partite a scacchi. Nel video si vede che qualcuno vuole fare del male a Don Matteo, probabilmente vuole ucciderlo o forse spaventarlo. Sta di fatto che una persona, non sappiamo ancora chi, impugnerà una pistola contro Don Matteo e farà fuoco. Il colpo, da quello che si può capire dai primi primo di Don Matteo 13, non colpirà il nostro sacerdote che se la caverà per l’ennesima volta. Cecchini infatti, farà da scudo nel tentativo di difenderlo. Possiamo rassicurarvi dicendo che a Nino Frassica, che interpreta Cecchini, non succederà nulla però questa scena, sicuramente, sarà molto coinvolgente e potrebbe portare Don Matteo anche a una scelta. Quella di lasciare momentaneamente Spoleto per sfuggire alla persona che vuole in qualche modo fargli del male?

Don Matteo 13 anticipazioni: quando andrà in onda la nuova stagione?

In attesa di conoscere le anticipazioni ufficiali di questa tredicesima stagione, possiamo dirvi quando inizierà Don Matteo 13! Il palinsesto di Rai 1 avrebbe previsto la partenza di Don Matteo 13 per giovedì 17 marzo 2022, subito dopo Doc ma come saprete, la fiction con Luca Argentero in queste settimane ha subito una pausa. Rai 1 ha infatti dato spazio alle ultime notizie dall’Ucraina, per cui tutto è slittato. La prima puntata di Don Matteo 13 potrebbe andare quindi in onda il 24 o il 31 marzo.

Quante puntate avrà la tredicesima stagione? In totale sono dieci, ma anche per Don Matteo ci sarà una settimana di stop. Infatti la Rai ha già messo in chiaro che il 12 maggio la puntata non sarà trasmessa su Rai 1 per via della semifinale – la seconda – dell’Eurovision Song Contest. Sempre che non ci siano cambiamenti dell’ultimo momento. Per recuperare, poi, chiuderà con un doppio appuntamento settimanale. Il finale di stagione quindi è previsto con doppio episodio, uno il martedì 31 maggio 2022 e il secondo giovedì 2 giugno 2022. La programmazione in questo periodo è parecchio ballerina, per cui possiamo aspettarci nuovi cambiamenti ma vi terremo aggiornati!