Noi anticipazioni: la storia dei fantastici tre, Rebecca nonna premurosa e Pietro, che fine ha fatto?

Avrete sicuramente sentito parlare moltissimo di Noi, la serie di Rai 1 che andrà in onda domani, 6 marzo 2022 con la prima puntata. Noi prenderà il posto alla domenica sera de L’amica geniale 3. La fiction con Lino Guanciale e Aurora Ruffino nei panni di Pietro e Rebecca, è un remake della serie americana This Is Us. Il pubblico che segue le fiction sulla tv generalista non necessariamente ha visto la serie americana per cui resterà quasi certamente piacevolmente colpito da una serie moderna, che si muoverà su diversi piani temporali. Non si tratta solo di fhashback: tutta la narrazione si svilupperà in quasi 50 anni di vita, tra passato e presente, un espediente che permetterà allo spettatore, di conoscere i protagonisti della serie, sotto ogni sfaccettatura. Infanzia, adolescenza, età adulta, vecchiaia: i protagonisti di una serie a 360 gradi come non si erano mai visti prima, almeno in una fiction italiana.

Forse i primi episodi saranno un po’ “complicati” da seguire, per chi non è abituato a questo genere di narrazione. Noi li abbiamo già visti e possiamo dirvi che i salti temporali, almeno per ora, non saranno tanti. Inizialmente infatti la narrazione si svilupperà in due momenti diversi. Conosceremo Rebecca e Pietro, una coppia di giovani torinesi che sta per dare alla luce tre gemelli. E poi conosceremo i Fantastici tre. Tre fratelli di cui due sono gemelli, Cate e Claudio mentre Daniele, è stato adottato. Rebecca e Pietro infatti, dopo aver perso uno dei loro tre figli pochi minuti dopo il parto, prima di lasciare l’ospedale, hanno deciso di adottare il piccolo, che era stato lasciato fuori dalla caserma dei vigili del fuoco da suo padre. I fantastici tre sono nati negli anni 80, primo piano temporale sul quale si svolgerà una delle story line. Oggi invece, nel presente, sono tre adulti di 34 anni ( nella serie This Is Us invece hanno 4 anni in più). Tutto inizia proprio nel giorno del loro compleanno, che è poi anche il compleanno di Pietro Peirò, il loro amatissimo papà. Nel presente, i figli di Rebecca e Pietro non vivono tutti nello stesso posto. Daniele vive al Nord, a Milano, mentre Cate e Claudio, vivono a Roma…

Vediamo adesso le anticipazioni e la trama della prima puntata di Noi che ci aspetta domani sera su Rai 1.

Noi anticipazioni: la trama dell’Episodio 1 – Il gioco della vita



Torino Anni ‘80. Pietro e Rebecca sono una giovane coppia in attesa del parto. Aspettano tre gemelli e proprio il giorno del compleanno di lui si rompono le acque e devono correre in ospedale. Non è un parto come tutti gli altri e ci sono delle complicazioni, ma Pietro, ostinatamente ottimista, è certo che tutto andrà bene e non vuole sentire ragioni contrarie.



Lo stesso giorno, è il compleanno di Cate, Claudio e Daniele. I primi due vivono a Roma, sono fratelli, profondamente legati ed entrambi irrisolti: il problema di lei è il peso, quello di lui l’insofferenza al proprio lavoro. Ma sembra finalmente arrivato il momento di cambiare: Cate, spinta proprio dal fratello, si reca per la prima volta all’Associazione Mangiatori Compulsivi e lì conosce Teo, oversize, simpatico e alla ricerca di un sostegno come lei. Claudio, invece, sebbene sia un attore molto popolare nel ruolo del Maestro Rocco, è ormai stufo delle battute mediocri che affibbiano al suo personaggio e decide di mollare tutto, trasferirsi a Milano e provare con il teatro. All’inizio vorrebbe che anche Cate andasse con lui, hanno sempre fatto tutto insieme, sin da quando sono nati. Ma poi quando si rende conto che sua sorella deve farsi la sua vita, decide di partire da solo… A Milano Daniele, un bel ragazzo di colore, elegante e con una splendida famiglia, è alla ricerca del padre biologico e, proprio nel giorno del suo compleanno, riesce a trovarlo. Dopo la rabbia e la confusione iniziali, decide di portarlo a casa sua e presentarlo a moglie e figlie. Non dice subito però che Mimmo è il nonno ma lo presenta come un collega di lavoro.



Intanto Pietro e Rebecca hanno dato alla luce due gemelli, ma purtroppo hanno perso il terzo bambino. Eppure in quella notte dei miracoli nella nursery, accanto ai due piccoli appena nati, c’è un terzo neonato, di colore, che un tenente ha trovato davanti all’ingresso della sua caserma e ha portato in ospedale…Pietro si innamora da subito di quel cucciolo e propone a Rebecca di adottarlo. Sua moglie accetta.

Noi anticipazioni, la trama dell’Episodio 2 – I fantastici 3



Nel passato, i primi giorni con i tre bambini sono una vera sfida per Pietro e Rebecca. Daniele non si attacca al seno e in generale tutti e tre dormono a ore alterne, quando uno è sveglio e piange l’altro dorme e viceversa. Sono entrambi provati e sopraffatti dalla gestione dei piccoli, ma – mentre Rebecca è insofferente e si infuria per qualunque cosa – Pietro cerca di mantenere la calma, anche se le incomprensioni tra i due sono ormai all’ordine del giorno. Quello che Pietro non capisce, pur essendo anche lui ferito, è che Rebecca deve fare i conti con i tre figli ma anche con le ferite che porta dentro per via dell’aborto. Non solo. La donna continua a pensare al padre biologico di Cosimo, questo il nome che viene dato in un primo momento al piccolo. Pensa che potrebbe portarglielo via. E’ per questo che decide di andare a cercarlo e lo trova. Mimmo gli spiega perchè ha abbandonato suo figlio e gli racconta della droga, della mamma del piccolo morta per una overdose. Vorrebbe vederlo se possibile ma Rebecca non vuole e gli fa promettere che non si farà mai più vivo. Poi decide che lo chiamerà Daniele: il papà del piccolo aveva suonato infatti con Pino Daniele a Napoli. Quello che suo figlio non sa è che Rebecca conosceva l’indirizzo del padre e sapeva chi era. Per 34 anni non gli ha mai detto nulla. Quando Rebecca nel presente trova Mimmo a casa di Daniele, gli fa giurare che non dirà nulla del loro patto. Purtroppo però c’è una notizia bruttissima. Mimmo è molto malato. Daniele, che è un uomo benestante e ha tante conoscenze, decide di fare qualcosa…



A Roma Teo e Cate sono sempre più vicini, sebbene il rapporto di totale esclusività di Cate con

Claudio cominci a interferire. Quest’ultimo è alle prese con la fidanzata di turno che gli sta distruggendo casa e, come sempre, si rivolge a Cate come sua ancora di salvezza rovinandole un momento molto speciale, se non addirittura la storia, con Teo. A quel punto Claudio decide di mettersi in macchina e partire, da solo, alla volta di Milano.

Noi anticipazioni: Rebecca si è risposata, che fine ha fatto Pietro?



Nel presente, le figlie di Daniele sono tutte eccitate perché ha appena squillato il citofono. ‘Sono i

nonni!…’ gridano all’unisono. Ci aspetteremmo di vedere Rebecca e Pietro. E invece vediamo che

la vita a volte è proprio imprevedibile…Non c’è nonno Pietro ma nonno Michele. Il motivo? Rebecca si è risposata ma questo lo scopriremo solo nelle prossime puntate…Se però siete curiosi di sapere che fine ha fatto nonno Pietro, allora potete leggere queste anticipazioni.

L’appuntamento con la prima puntata di Noi è per il 6 marzo 2022 su Rai 1 alle 21,30. Buona visione!