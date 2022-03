Love is in the air, anticipazioni settimanali: Eda aspetta un bambino

Serkan è diventato un professore all’università ma intanto molto presto arriverà una nuova sorpresa e non solo per lui… Che cosa succederà? Lo scopriamo subito con le nuove anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuove puntate andranno in onda dal 7 all’11 marzo 2022. Come di consueto gli appuntamento con la soap opera turca saranno durante i pomeriggi di Canale 5, a partire dalle ore 16.55 circa.

Love is in the air, anticipazioni settimanali dal 7 all’11 marzo 2022

A questo punto non ci resta altro che scoprire che cosa accadrà nelle nuove puntate di Love is in the air.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 7 marzo 2022

Serkan inizierà ad avere paura che a Eda non piaccia il suo nuovo lavoro. Forse tornerà a fare l’architetto?

Love is in the air, anticipazioni martedì 8 marzo 2022

Engin e Piril saranno alle prese con progetti complicati da gestire senza l’aiuto di Serkan. Così il Bolat dovrà inventarsi qualcosa per poterli aiutare.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 9 marzo 2022

Aydan andrà da Seyfi con l’intento di farlo tornare a casa. La donna però troverà il compagno e alla fine l’uomo le chiederà di sposarla.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 10 marzo 2022

Eda inizierà ad avere sintomi e dolori un po’ strani così deciderà di farsi fare una visita medica. La donna sospetta di essere incinta?

Love is in the air, anticipazioni venerdì 11 marzo 2022

Eda scoprirà di aspettare un bambino così andrà a dirlo a Serkan. Lui prenderà benissimo la notizia e inizierà a diventare molto protettivo nei confronti di Eda. Questo comportamento potrebbe avere delle conseguenze anche a lavoro.

Cosa cosa accadrà adesso? Eda e Serkan decideranno di dire a Kiraz che presto avrà una sorellina o un fratellino? Di che sesso sarà il nascituro? Per scoprire tutto questo e molto altro non ci resta che seguire le prossime puntate settimanali di Love is in the air in onda come sempre su Canale 5.