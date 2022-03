Noi anticipazioni: Rebecca si è risposata, che fine ha fatto Pietro?

Colpo di scena clamoroso nella prima puntata di Noi! Chi non ha visto la serie originale probabilmente si aspettava di vedere Rebecca e Pietro felici e ancora innamorati, godersi le nipotine e la vecchiaia insieme. E invece ecco quello che non ti aspetti: Rebecca e Pietro non sono più sposati. E’ per questo che probabilmente dopo la prima puntata di Noi e in attesa di vedere il 13 marzo la seconda puntata della serie di Rai 1, molti spettatori si chiederanno che fine abbia fatto Pietro. Siete curiosi di sapere perchè insieme a Rebecca c’è nonno Michele e che fine ha fatto Pietro ( interpretato da Lino Guanciale)? Lo scopriamo con le anticipazioni per la seconda puntata di Noi che ci aspetta il 13 marzo su Rai 1.

Noi anticipazioni: che fine ha fatto Pietro? Rebecca si è risposata

Nel finale del secondo episodio di Noi, abbiamo visto Rebecca arrivare a casa di Daniele insieme a suo marito, Nonno Michele lo hanno chiamato le piccoline. E allora, chi è Michele? Forse non tutti lo ricorderanno ma nel passato, Michele ha già fatto la sua “apparizione”. Era infatti uno dei migliori amici di Pietro, e anche collega di lavoro. Michele e Rebecca oggi sono marito e moglie. Ma che cosa è successo a Pietro ?

Noi anticipazioni: come è morto Pietro?

La verità è che Pietro non c’è più. Non assisteremo a un divorzio o un matrimonio finito. Purtroppo Pietro, proprio è successo nella serie originale, è morto tragicamente, quando i suoi figli erano ancora minorenni. Una vera e propria tragedia. Nella serie originale si è trattato di un incendio, non sappiamo se gli sceneggiatori di Noi, hanno scelto di raccontare la storia nello stesso modo. Pietro sarà assoluto protagonista anche delle prossime puntate, attraverso i salti temporali che ci permetteranno di vedere che padre meraviglioso è stato per i suoi figli. Dopo 12 anni di dolore, Rebecca ha scelto di darsi una possibilità. Michele c’era prima, c’è stato durante e poi, quando anche il suo matrimonio è finito, tra i due l’amicizia si è trasformata in sentimento diverso. Rebecca ha avuto la forza di darsi una seconda possibilità e così lei e Michele si sono sposati e trascorrono adesso la “vecchiaia” insieme come nonni dei loro fantastici nipotini.

Se volete sapere tutta la verità sulla morte di Pietro: qui le anticipazioni

Il mistero sulla morte di Pietro, non sarà rivelato nella prima stagione, se si seguiranno le indicazioni arrivate dalla serie americana This Is Us. Dovremo aspettare infatti la stagione numero 2 di Noi, per capire cosa è accaduto la notte in cui Pietro è morto e ha lasciato un grandissimo e incolmabile vuoto nella sua famiglia. I fan di Lino Guanciale possono stare comunque tranquilli: Pietro Peierò continuerà a essere presente perchè sarà il grande protagonista dei momenti in cui torneremo nel passato della famiglia, quando i fantastici tre erano appena nati, per il loro primo compleanno, per le recite, le feste, i compiti da fare. Ci sarà sempre ed è anche per questo che per tutta la famiglia, andare avanti senza di lui dopo la sua morte, non sarà affatto semplice.