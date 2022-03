Dove vedere This Is Us in Italia: 5 stagioni su 6 disponibili

Dopo la prima puntata di Noi, la serie italiana con Lino Guanciale e Aurora Ruffino avrete certamente letto in giro che si tratta di un remake di una serie americana che ha vinto tantissimi premi ed è considerata, dal pubblico in tutto il mondo, una delle migliori serie degli ultimi anni. Parliamo chiaramente di This Is Us che, meno di un mese fa, ha salutato il suo affezionato pubblico con l’ultima puntata della sesta stagione. In onda dal 2015 in Usa, la serie ha raccontato con la quinta e la sesta stagione, le ultime vicende dei protagonisti. Di cose ne sono successe in sette anni, di mezzo c’è stata anche una pandemia che tra l’altro, nella sesta stagione di This Is Us, viene raccontata in maniera davvero delicata e aiuta anche a riflettere su quanto ci è accaduto e ci sta accadendo.

Se volete vedere l’originale, dopo aver letto tutti i commenti che “sponsorizzano” This Is Us, c’è un modo per farlo. Per fortuna esistono le piattaforme streaming che ci permettono di vedere le grandi serie e nel caso di This Is Us, potrete vedere al momento la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta stagione.

Dove vedere This Is Us in streaming? In Italia è possibile

E’ possibile vedere This Is Us in Italia? La risposta è si. Potrete farlo in un modo molto semplice: le prime cinque stagioni della serie americana, sono infatti già disponibili su Prime Video. Se avete un abbonamento al servizio Prime di Amazon, non dovrete fare altro che accedere al servizio, inserire i vostri dati ( quelli dell’account che usate per i vostri acquisti on line) e procedere con la visione della serie.

Se invece non siete ancora abbonati al servizio Prime potrete farlo. C’è il mese di prova oppure con il servizio mensile . Ovviamente questo abbonamento non vi permetterà di vedere solo This Is Us ma tutte le serie, i programmi, i film, previsti dal catalogo ( ad esempio nel mese di marzo è arrivata su Prime Video l’imperdibile seconda stagione di Lol-Italia-Chi ride è fuori).

Quante stagioni di This Is Us si possono vedere su Prime Video?

Al momento è possibile vedere su Prime Video la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta stagione di This Is Us. Ovviamente potrete vedere la versione doppiata, quindi in italiano. A breve sarà invece disponibile la sesta stagione in lingua originale e immaginiamo che nel giro di pochissimo tempo, arriverà anche la sesta stagione in italiano. La sesta stagione dà l’addio al pubblico. Si chiude infatti la saga della famiglia Pearson!