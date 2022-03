Noi anticipazioni: Rebecca sta con Michele, cosa è successo a Pietro?

E’ andata in onda ieri la prima puntata di Noi, la fiction di rai 1 con Lino Guanciale e Aurora Ruffino nei panni di Rebecca e Pietro. La fiction, che è il remake italiano di This Is Us racconta la storia della famiglia Peirò tra passato e presente, cercando, attraverso i vari piani temporali, di rivelare al pubblico tutto quello che si nasconde dietro un personaggio. L’espediente dei tanti livelli di narrazione, serve proprio a questo: raccontarci tutto, ma proprio tutti, non solo di Rebecca e Pietro, ma anche dei tre figli della coppia e delle persone che sono entrate a far parte della loro vita! L’ultimo episodio in onda ieri, si è concluso con un colpo di scena. Già nella prima puntata di Noi infatti, abbiamo scoperto che Rebecca e Pietro non stanno più insieme. Che cosa è successo tra loro? Possiamo dirvi che il grande “segreto” non sarà rivelato neppure nella seconda puntata di Noi in onda il 13 marzo 2022 su Rai 1. Chi ha visto la serie originale sa bene che ci sarà un vero e proprio alone di mistero intorno alla storia di Pietro anche se molto presto scopriremo che Rebecca e l’uomo della sua vita non hanno divorziato, che tra loro non è finita. Purtroppo il destino ha scritto una pagina diversa per Pietro e per la sua storia con Rebecca…

Ve ne parliamo nelle anticipazioni di Noi per la seconda puntata in onda il 13 marzo 2022 su Rai 1. Ecco le ultime news.

Noi anticipazioni: la trama della seconda puntata 13 marzo 2022

Vi ricordiamo che le puntate di Noi in prima serata, saranno sei. Dodici episodi, a differenza dei 18 della prima stagione di This Is Us, anche per questo, la narrazione andrà molto più veloce, come potrete immaginare…

Noi le anticipazioni dell’episodio 1×03 Il fiume: Nel passato, ritroviamo la famiglia Peirò qualche anno più tardi. I ragazzi adesso hanno 8 anni: Claudio e Daniele non vanno molto d’accordo e Cate mostra già i primi problemi di peso. Claudio si sente sempre meno di suo fratello che, secondo il suo punto di vista, riceve più attenzioni da parte dei suoi genitori. Ma non solo. Daniele sin da piccolo si è dimostrato attento, molto bravo a scuola e con una marcia in più…Nel presente, la conoscenza tra Cate e Teo si fa più stretta e lei inizia a capire che dietro quell’uomo allegro e sensibile c’è anche molto dolore. Non solo. Teo incontra per caso, mentre è con Cate, la sua ex moglie, una donna bellissima. Cate inizia a pensare di non essere all’altezza e ha mille dubbi…

Noi le anticipazioni dell’episodio 1×04 Campioni del mondo: Nel passato, Rebecca è su di giri: è la sera della finale dei mondiali ‘82 e lei dovrà esibirsi in un locale. Concentrata sui suoi sogni, Rebecca non sembra intenzionata per il momento ad avere figli e questo rattrista molto Pietro. Anche nel presente gioca la Nazionale. Cate non sembra a suo agio: nonostante le insistenze di Teo lei vorrebbe vedere la partita da sola…Nel frattempo nel presente, in un momento molto delicato per Daniele, sua moglie sospetta di poter essere incinta!