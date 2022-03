Più forti del destino da stasera su Canale 5: la trama della prima puntata

Mediaset ci riprova. In un periodo in cui su Rai 1 le fiction in prime time non brillano e non vanno oltre i 4 milioni di spettatori ( eccezion fatta per Doc-Nelle tue mani), la rete di Scheri prova a fare il colpaccio con un titolo molto forte. Parliamo di Più forti del destino che andrà in onda da oggi, 9 marzo 2022 su Canale 5. Si parte con un doppio appuntamento: questa settimana la fiction ci aspetta al mercoledì e anche al venerdì sera ( prende il posto di Fosca Innocenti).

Più forti del destino è una fiction, prodotta da Fabula Pictures e diretta da Alexis Sweet, annovera nel cast, tra gli altri, anche Leonardo Pazzagli, Loretta Goggi, e Paolo Sassanelli con la partecipazione di Francesca Valtorta e con Sergio Rubini nel ruolo del Commissario Lucchesi. Grande promozione per la serie: abbiamo visto le attrici protagoniste a Verissimo, sia sabato che domenica, e Giulia Bevilacqua anche ad Amici. Inoltre da settimane su Canale 5 va in onda il promo della nuova serie: il pubblico apprezzerà?

“Più forti del destino” è una serie tv in costume, ispirata a fatti realmente accaduti. La trama si concentra principalmente sulla condizione femminile alla fine del XIX secolo. Pone particolare attenzione sul destino di tre donne che, ciascuna a modo proprio, combattono le disuguaglianze e si fanno antesignane dell’emancipazione femminile. Lo sceneggiato è un adattamento della serie-evento francese “Le Bazar de la Charité”. Ci saranno ovviamente delle differenze con la serie francese, iniziando anche dal periodo storico in cui la storia è ambientata, con pochi anni di differenza. Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama della prima puntata di oggi 9 marzo 2022.

Più forti del destino: la trama della prima puntata 9 marzo 2022

Palermo, 1897, alla Mostra sulle nuove tecnologie fa il suo debutto il Cinematografo. Ad assistere al grande evento c’è Arianna (Giulia Bevilacqua), moglie di Guglielmo (Thomas Trabacchi), il Duca di Villalba, un uomo ricco e violento. La donna, proprio alla Mostra, incontra la nipote Costanza (Dharma Mangia Woods), figlia di Augusto (Paolo Sassanelli), l’uomo che ha portato il primo proiettore a Palermo, promessa sposa di Antonio (Teodoro Giambanco), rampollo di una famiglia molto ricca. Con loro, ci sono anche: la fedele domestica Rosalia (Laura Chiatti) che sogna, con il marito Giuseppe (Giovanni Alzaldo), un futuro in America e Margherita (Francesca Valtorta), figlia di Donna Elvira (Loretta Goggi) in visita a Palermo con il figlio Tommaso che viene affidato alla custodia di Rosalia. Mentre all’esterno un gruppo di anarchici, capeggiati dal giovane Libero (Leonardo Pazzagli) manifesta contro il sistema, dal proiettore partono delle fiamme sempre più dirompenti. Divampa così un incendio che fa molte vittime, quasi tutte donne, e che sconvolge la vita di Arianna, Costanza, Rosalia e Donna Elvira.

Arianna vuole che il marito la consideri morta. Infatti, stanca di subire angherie, prima dell’incendio stava meditando la fuga ma il marito, scoperto il piano, l’aveva separata dalla figlia Camilla. Approfittando della situazione, Arianna si nasconde e medita di riprendersi la figlia e fuggire a Roma….Tutto questo e molto altro nella prima puntata che ci aspetta oggi, 9 marzo 2022 su Canale 5.