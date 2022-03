Love is in the air, anticipazioni settimanali: Eda tradisce Serkan con il suo ex

Eda aspetta un bambino da suo marito Serkan e lo ha comunicato anche a lui. Ancora però non è chiaro se la bella coppia deciderà di dare il lieto annuncio ai parenti e agli amici… Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le nuove anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuova puntate della soap opera andranno in onda dal 14 al 18 marzo, come sempre durante il pomeriggio di Canale 5. L’orario per gli appuntamenti di questa settimana resterà come al solito alle 16.55 circa.

Love is in the air, anticipazioni settimanali dal 14 al 18 marzo 2022

A questo punto non ci resta altro che andare a scoprire che cosa accadrà in questa nuova settimana ai nostri amatissimi protagonisti.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 14 marzo 2022

Tutti vogliono salvare l’azienda ma il comportamento di Serkan e di tutti i dipendenti tutto farà tranne che aiutare.

Love is in the air, anticipazioni martedì 15 marzo 2022

Pina e Eda si scambieranno le borse per sbaglio e tutti inizieranno a credere che la Yildiz soffri di depressione. In realtà è tutto frutto di un futile errore, un equivoco.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 16 marzo 2022

Serkan, insieme a Piril ed Engin scoprirà che la sua Eda ha organizzato un appuntamento con Nuray. Questo incontro potrebbe definitivamente cambiare il destino dell’azienda…

Love is in the air, anticipazioni giovedì 17 marzo 2022

Serkan deciderà di acquistare una nuova casa. Nel mentre tutti continueranno a credere che Eda sia depressa per poi cambiare idea con Erdem. Proprio Erdem inizierà a raccontare in giro che la donna tradisce suo marito con il suo ex fidanzato Cenk. Intanto, con le borse scambiate, si scoprirà che Pina è incinta quando in realtà ad aspettare un bambino è proprio Eda.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 18 marzo 2022

Eda e Serkan si recheranno in clinica per fare la prima ecografia al figlio. Improvvisamente però avranno una brutta discussione. Serkan vorrebbe sapere se il piccolo è un maschio o una femmina mentre Eda non lo vorrebbe sapere.

Che cosa decideranno di fare Eda e Serkan? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Love is in the air.