Il commovente messaggio di Luca Argentero prima del finale di Doc è per i suoi colleghi

Ultima puntata questa sera per la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani e Luca Argentero è emozionatissimo. Per lui non c’è solo l’attesa di scoprire se al pubblico piacerà questo secondo finale ma anche la consapevolezza di ciò che è riuscito a creare con i suoi colleghi di lavoro. Luca Argentero si è calato in modo perfetto nel ruolo del dottor Andrea Fanti, lui è Doc e non solo un personaggio da interpretare. Tra le storie di Instagram Argentero invita non solo a seguire stasera il gran finale ma anche ad apprezzare il simbolo di questa stagione, quel cane blu che ha un significato importante, che dovrebbe averlo sempre nella vita di ognuno. Luca augura un buon finale a tutti, descrive la storia del vero Doc in un’unica frase e la consapevolezza a cui è giunto con questo lavoro. Argentero condivide le foto di tutti i personaggi che hanno lavorato con lui, sono i suoi colleghi, è per il suo meraviglioso gruppo che scrive un meraviglioso messaggio, un po’ Luca e un po’ Doc.

Luca Argentero: “Doc insegna che non bisogna avere paura”

“Doc racconta la storia di una squadra che diventa famiglia. A volte si commettono errori… ma mai per troppo amore e mai quando si sceglie di prendersi cura l’uno dell’altro. Doc insegna che non bisogna avere paura, bisogna vivere con intensità ogni istante perché basta un niente e tutto svanisce in un lampo accecante. Doc ha perso 12 anni di memoria, di ricordi… ma crede fermamente che valga sempre la pena di costruirne di nuovi, anche a costo di soffrire. Io ne ho creati tanti con questo meraviglioso gruppo di amici… grazie ragazzi, abbiamo fatto una cosa bella. Cane blu. E buon gran finale a tutti voi…”.

Luca Argentero parla al suo gruppo di lavoro, si riferisce ai legami creati sul set, alle amicizie vere, all’aiuto che si sono dati, ai ricordi che porterà dentro, a quello che resta dopo un lavoro così pieno di emozioni. Buon finale a tutti è per il suo pubblico, Cane Blu è ben oltre il significato che ci hanno mostrato in una delle puntate di Doc.