Doc-Nelle tue mani 3 ci sarà: le possibili anticipazioni della terza stagione

La Rai ovviamente non si perderà una delle migliori fiction e Doc-Nelle tue mani 3, ci sarà. E’ chiaro che l’interesse verso questa serie, partita da 8 milioni di spettatori, non è quello iniziale. Nel corso del tempo, i numeri sono cambiati e la seconda stagione viaggia su una media di 6 milioni di spettatori. Numeri che restano comunque pazzeschi e che ci permettono di credere che questa terza stagione di Doc-Nelle tue mani, si farà. Anche per questo motivo probabilmente, nell’ultima puntata si è deciso di “far morire” Alba. Silvia Mazzieri è in dolce attesa, e potrebbe aver quindi scelto di lasciare il set della serie, per dedicarsi alla sua gravidanza. Supposizione nostra, chiaramente. E’ comunque certo che la terza stagione di Doc perderà due amatissimi protagonisti, Alba morta nell’ultima puntata, e Lorenzo. Se è vero che il dottor Lazzarini è morto praticamente all’inizio di questa seconda stagione di Doc-Nelle tue mani, è altrettanto vero che Saurino è stato presente fino all’ultimo! Cosa vedremo quindi in Doc-Nelle tue mani 3?

Doc-Nelle tue mani 3 ci sarà? Le anticipazioni

E’ evidente che tutto inizierà con una nuova squadra di specializzandi che inizierà a lavorare con il dottor Fanti. E Luca Argentero resterà il perno intorno al cuore, ruoteranno tutte le storie di questa terza stagione di Doc. Gli autori Francesco Arlanch e Viola Rispoli stanno già scrivendo i nuovi episodi, che vedranno in prima linea l’amato protagonista. In diverse interviste rilasciate prima di questa seconda stagione di Doc, Argentero si era già sbilanciato, dicendo che la sua storia sarebbe stata raccontata in modo completo, in tre stagioni. Ed effettivamente, nella terza, lo rivedremo sin dall’inizio al suo posto, quello del primario, per capire cosa farà e come si comporterà.

Tante le cose da scoprire: che ne sarà di Carolina? Ha ancora il suo camice da specializzanda oppure no? Giulia ha deciso di restare a Milano e si frequenta ancora con Damiano? La bellissima e bravissima Matilde Gioli nei prossimi mesi sembra avere l’agenda piena di impegni, potrebbe non esserci più?

Ci sarà un salto temporale? Davvero tante le cose che potrebbero succedere in questa terza stagione di Doc-Nelle tue mani di cui però ancora, sappiamo ben poco. Sembra quasi sicuro che Gabriel (Alberto Malanchino) ed Elisa (Simona Tabasco) potrebbero non essere protagonisti di Doc 3. I due si sono sposati e forse hanno anche deciso di partire per l’Etiopia. Staremo a vedere!

E chissà che questa terza stagione di Doc, non ci regali anche finalmente una storia d’amore per il nostro caro dottor Fanti che si è sempre concentrato solo sul lavoro. Era iniziato tutto con una relazione segreta, finirà con un amore travolgente? Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali per capire cosa vedremo in Doc-Nelle tue mani 3! Noi non vediamo già l’ora.