Silvia Mazzieri col pancione, Alba di Doc aspetta un figlio dal compagno e collega Yari Gugliucci

Silvia Mazzieri mostra il pancione pubblicando una bellissima foto con il suo compagno e collega; lui è Yari Gugliucci. La Mazzieri è tra i protagonisti di Doc – Nelle tue mani, magrissima e senza un filo di pancia sul set, perché ovviamente le riprese risalgono a mesi fa. In Doc veste i panni di Alba Patrizi, medico più per dovere che per passione, nella vita oggi la sua passione più grande ha due nomi, uno è quello di Yari, attore come lei, l’altro lo deve ancora annunciare. E’ sul suo profilo Instagram che la dottoressa dai lunghi capelli rossi ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. Il pancione è già ben evidente, come la gioia che la coppia rivela tra sorrisi e commenti. “Il mio regalo più grande. Voi” questo il dolce annuncio dell’attrice. Yari Gugliucci non è da meno: “Il mio TUTTO. Auguro amore mio”.

Oggi è il compleanno di Silvia Mazzieri e il suo regalo è immenso

Per questo lei parla di regalo, perché oggi è il suo compleanno e non desidera che l’amore del compagno e del bebè che nascerà immaginiamo tra qualche mese. Alba Patrizi di Doc compie 29 anni, il futuro papà che abbiamo visto di recente anche in Luce dei tuoi occhi e I Bastardi di Pizzofalcone 3, ha 19 anni più di lei.

Al momento non si sa altro della gravidanza, l’annuncio è arrivato in queste ore e ha sorpreso anche tanti colleghi e altri amici vip. Non si conosce quindi né il sesso del bebè né la data del parto.

Di certo la notorietà di Silvia Mazzieri è esplosa con la fiction Doc – Nelle tue mani accanto a Luca Argentero e gli altri protagonisti. Yari Gugliucci non è meno noto, ha alle spalle una carriera sia nel mondo del cinema che della televisione, collaborazioni con registi come Lina Wetmuller e i fratelli Taviani.