Love is in the air, anticipazioni settimanali: festa a sorpresa per Serkan

Eda e Serkan sono sempre alle prese con il bimbo in arrivo anche se ancora è molto presto per dare il benvenuto al piccolo. Intorno a loro però non tutto sta andando come dovrebbe… Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le nuova anticipazioni settimanali per Love is in the air. Le nuova puntate della serie tv turca andranno in onda dal 21 al 25 marzo 2022. Ci stiamo avvicinando verso il gran finale ma al momento Love is in the air continuerà a tenerci compagnia nel pomeriggio di Canale 5, dal lunedì al venerdì.

Love is in the air, anticipazioni settimanali dal 21 al 25 marzo 2022

Non ci resta allora che scoprire che cosa accadrà nelle nuove puntate di questa serie tv… Scopriamolo qui di seguito.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 21 marzo 2022

Serkan e i suoi collaboratori si sentiranno quasi costretti a cambiare la sede dell’azienda. Purtroppo però il momento a livello di economia non è proprio dei migliori.

Love is in the air, anticipazioni martedì 22 marzo 2022

Can ha tutte le intenzioni di sposarsi con Kiraz e per questo trovando un anello deciderà di darlo alla sua fidanzatina e futura moglie. L’anello in questione però è di Aydan.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 23 marzo 2022

Kerem finalmente è riuscito a risolvere i suoi problemi finanziari. A questo punto però tutti crederanno che ci sia riuscito rubando il famoso anello di Aydan.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 24 marzo 2022

Serkan continuerà a dimostrarsi sempre più protettivo verso Eda e il bimbo in arrivo. Il dottore per altro si rifiuterà di continuare a seguire la gravidanza della donna proprio per colpa di Serkan. A questo punto Eda potrebbe un po’ risentirne ma non solo…

Love is in the air, anticipazioni venerdì 25 marzo 2022

Kerem sembra sempre più nei guai per la questione dell’anello (che però non ha rubato) così deciderà di lasciare la città. Sarà il compleanno di Serkan ma Eda se ne dimenticherà completamente. Allora per recuperare deciderà di organizzare una festa a sorpresa.

Come reagirà Serkan? Tutto questo e molto altro lo scopriremo grazie alle nuove puntate di Love is in the air.