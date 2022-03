Silvia Mazzieri, Alba di Doc-Nelle tue mani: non ha scelto lei di lasciare la fiction per la gravidanza

L’ultima puntata di Doc-Nelle tue mani 2 ha commosso quasi 7 milioni di spettatori. Un finale struggente, un ultimo appuntamento davvero molto emozionante con la serie più vista di Rai 1. Purtroppo però, nell’ultima puntata della fiction con Luca Argentero, il pubblico ha dovuto salutare un personaggio amatissimo, quello di Alba. Interpretata dalla bravissima Silvia Mazzieri, Alba è morta dopo aver contratto un virus e dopo le complicanze per un effetto collaterale della cura che le stavano somministrando per guarire. Silvia è stata travolta dall’affetto del pubblico e poche ore fa, via social, ha deciso di ringraziare tutte le persone che si sono emozionate, per questa ultima puntata di Doc-Nelle tue mani 2. Non solo. L’attrice, oggi in dolce attesa, spiega anche che non è stata sua la volontà di lasciare la serie di Rai 1.

Silvia Mazzieri saluta il pubblico di Doc-Nelle tue mani 2

Silvia ha voluto spiegare al pubblico che non è stata lei a decidere di lasciare la serie: “Volevo ringraziarvi per il vostro sincero affetto che mi state dimostrando in tutti i modi e dirvi quanto vi sia grata per le vostre attentissime considerazioni. Dei personaggi che ho interpretato in questi anni quello di Alba e’ sicuramente il piu’ significativo, per profondità, intuito e dolcezza. “

E poi la precisazione: “Tengo a precisare inoltre che dopo anni di intenso lavoro degli sceneggiatori e della produzione ha sorpreso anche me la decisione di far terminare il ruolo di Alba che non trovava piu’ uno spazio drammaturgico soddisfacente e degno per come era stato costruito il personaggio.

La mia gravidanza quindi non ha nulla a che fare con l’uscita di scena di Alba.“



E ancora: “Ringrazio tutta la squadra di Doc , i miei compagni di viaggio ,le maestranze che troppo spesso vengono dimenticate, ma che sono il vero motore di questa industria …e soprattutto voi, pubblico di una sensibilita’ ammirevole. Vi ho amato e vi amo tutti. La vostra Alba .“