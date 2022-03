Don Matteo 13 anticipazioni: Anna Marco e Valentina. Addio Sergio, c’è un nuovo triangolo

Che cosa ne sarà di Anna e Marco nella prossima stagione di Don Matteo? Saranno protagonisti di un nuovo triangolo anche in questa stagione, e Sergio, tornerà dal carcere? Si è tenuta oggi a Roma la conferenza stampa di presentazione di Don Matteo 13 che andrà in onda dalla prossima settimana su Rai 1 al giovedì sera. Don Matteo è la serie più longeva della Rai, la serie capace di incollare davanti alla tv milioni di spettatori, con picchi anche pari a 15 milioni. Risultati che nessuna altra fiction, per tanti anni consecutivi, ha portato a casa. Nelle ultime stagioni, i numeri non sono stati questi, è chiaro. E’ cambiato il modo degli italiani si vedere la tv, si guarda tanto anche in streaming, si seguono le repliche su altri canali. Ma Don Matteo resta comunque una serie amatissima e si prepara a fare altrettanto bene, nonostante la grande novità di questa tredicesima stagione: l’addio di Don Matteo. Terence Hill lascia il suo posto, dopo 4 puntate, a Raoul Bova che entrerà in scena nei panni di Don Massimo.

Don Matteo 13 anticipazioni: che ne sarà di Anna e Marco?

La caserma di Spoleto, tra un’indagine e l’altra, è ormai la seconda casa del maresciallo Cecchini, così come di Anna e Marco. Li avevamo lasciati così: Marco aveva finalmente ricevuto il perdono di Anna, ma non il suo amore. E lei aveva deciso di mettersi in gioco con Sergio, perdonando i suoi errori e aspettando che scontasse la sua pena. E adesso? Anna e Marco sono amici, lei ha preparato tutto per l’arrivo di Sergio, pronta a iniziare una nuova vita con lui e Ines, che in questi mesi è rimasta a vivere con don Matteo in canonica. Nardi, pur di tenere Anna nella sua vita, si è ‘accontentato’ di essere il suo migliore amico. Ma le cose non sono mai così semplici e mille complicazioni aspettano i due. Possiamo già dirvi che Dario Aita, in questi mesi, è stato impegnato sul set di Noi, e oggi non era neppure presenze in conferenza stampa, il che ci lascia pensare che Sergio, non sarà protagonista di Don Matteo 13 e che quindi Anna e Marco, avranno molto da raccontare…

Don Matteo 13 anticipazioni: Marco molto vicino a Valentina…

E poi ci sarà una novità…L’arrivo di Valentina, figlia del colonnello Anceschi, figlioccia di Cecchini, che si trasferisce a Spoleto per cercare di rimettere in piedi la sua vita. Valentina nasconde una ferita, un segreto che la logora, ma Cecchini l’aiuterà ad andare avanti e scoprire chi è veramente. Anche Nardi si avvicinerà a lei, riscoprendo dei lati di sé che non ricordava di avere e che forse sono proprio quelli che hanno fatto innamorare Anna. Don Matteo 13 rimane fedele a se stesso, continuando il viaggio nella vita e nella società di oggi, ma si rinnova, dimostrando di stare al passo con i tempi, mantenendo sempre lo sguardo positivo e la convinzione che sia sempre possibile cambiare e avere una seconda possibilità.

Don Matteo 13: l’arrivo di Don Massimo e l’arrivederci di Terence Hill

Don Matteo continua ad attirare l’attenzione del pubblico con il suo mix unico di giallo e commedia, di leggerezza e drammaticità, capace di uno sguardo positivo sul mondo e sulle sue contraddizioni. La tredicesima stagione è anche un’occasione per introdurre nuovi personaggi e al tempo stesso raccontare qualcosa in più sui protagonisti. A partire da don Matteo, naturalmente. In questa nuova serie lo vedremo in difficoltà, alle prese con una ferita che lo costringe a riflettere sul suo essere padre spirituale di tutti e a fare i conti con quelle emozioni che aveva sempre domato: il dolore, la rabbia, il senso di impotenza. Ma è proprio nei momenti difficili che emergono nuovi aspetti del carattere come la fallibilità e il senso paterno, ma anche l’incrollabile speranza nel futuro. Tra i nuovi personaggi farà il suo ingresso Don Massimo, un sacerdote al suo primo incarico in una parrocchia. È un prete più propenso a riflettere in solitudine che a stare dentro le quattro mura della canonica, che porta con sé un passato misterioso. Un prete moderno, che dovrà fare i conti non solo con le difficoltà degli altri, ma soprattutto con le proprie. Don Matteo non sarebbe don Matteo senza i suoi alleati-antagonisti di sempre: i Carabinieri.

Vi ricordiamo che la prima puntata di Don Matteo 13 andrà in onda il 31 marzo 2022 su Rai 1 ! Appuntamento quindi alla prossima settimana.