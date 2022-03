Love is in the air, anticipazioni settimanali: Eda partorisce improvvisamente nel bosco

Abbiamo visto Serkan molto presto dalla gravidanza di Eda per l’arrivo del loro secondo figlio. Ormai manca sempre di meno al parto. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito grazie alle nuove anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuove puntate della serie tv turca andranno in onda dal 28 marzo all’1 aprile 2022, come sempre durante il pomeriggio di Canale 5, a partire dalle ore 16.55 circa.

Love is in the air, anticipazioni settimanali dal 28 marzo all’1 aprile 2022

A questo punto non ci serve altro che scoprire che cosa succederà ai nostri amatissimi personaggi di Love is in the air durante le nuove puntate di questa settimana.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 28 marzo 2022

Eda e Serkan diranno a tutti che hanno scelto come chiamare loro figlio. Il nome sarà Alp, come il fratello del Bolat che non c’è più. A questo punto Aydan si emozionerà in modo particolare.

Love is in the air, anticipazioni martedì 29 marzo 2022

Aydan e Kemal saranno pronti di dirsi di sì per sempre, il matrimonio avverrà in Spagna. I due saranno in viaggio verso il paese spagnolo ma la mamma di Kemal andrà con loro e per questo Aydan si arrabbierà molto tanto da poter addirittura rinunciare alle nozze.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 30 marzo 2022

Serkan comunicherà a tutti i ragazzi che c’è un nuovo progetto in ballo. Piril vuole impegnarsi molto in questo anche se Engin preferirebbe che lei rincunciasse.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 31 marzo 2022

Melek sembra essere ormai intenzionata a chiudere definitivamente il rapporto con Burak. Serkan e Eda invece si organizzeranno per la nascita del bambino visto che mancherà sempre meno. Il Bolat però non aiuterà troppo la moglie e infatti Eda dovrà sistemare i preparativi da sola.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 1 aprile 2022

Serkan e Eda partiranno per andare nel loro chalet in montagna ma improvvisamente a Eda si romperanno le acque. Nella corsa verso l’ospedale arriverà però un nuovo imprevisto: la macchina subirà un guasto e non partirà. Eda starà sempre peggio e così dovrà partorire in un bosco insieme a Serkan.

Eda e Serkan riusciranno a far filare tutto liscio? Il bambino starà bene? Lo scopriremo con le prossime puntate di Love is in the air.