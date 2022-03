Don Matteo 13 si parte stasera: Il giorno perfetto, la trama

Parte la tredicesima stagione di Don Matteo questa sera su Rai 1. Grande attesa per il ritorno di Terence Hill nei panni, o meglio, nella tonaca del prete più amato della tv. Con un po’ di magone, va detto. Tutti i fan della fiction infatti sanno bene che Terence Hill sarà protagonista di Don Matteo 13 solo per 4 puntate, per poi lasciare il suo posto a Raoul Bova che arriverà a Spoleto, nei panni di Don Massimo, prendendo il testimone dell’amatissimo prete che per 13 anni ha conquistato milioni di spettatori. Non è ancora tempo per gli arrivederci comunque. Nei primi episodi di questa tredicesima stagione infatti, Terence Hill sarà più che protagonista. Al suo fianco troveremo ovviamente Cecchini, interpretato dal bravissimo Nino Frassica. E poi ancora Anna e Marco, e tutti i protagonisti della fiction più longeva di Rai 1. E anche con dei graditi ritorni, come quello di Flavio Insinna nel ruolo di Anceschi.

Scopriamo dunque qualcosa in più con le anticipazioni iniziando dalla trama della prima puntata di Don Matteo 13 che ci aspetta oggi su Rai 1.

Don Matteo 13 anticipazioni: la trama della prima puntata 31 marzo 2022

EPISODIO 1 – Il giorno perfettoA Spoleto sono in corso i preparativi per celebrare i quarant’anni di sacerdozio di Don Matteo, e naturalmente Cecchini è in prima linea. Insieme a lui anche Anna e Marco, che dopo tante peripezie sentimentali si sono ormai ritrovati come migliori amici… o forse no? In realtà sembra che Marco provi ancora qualcosa per Anna mentre lei, sta aspettando Sergio e si dedica alla piccola… Gli ospiti in arrivo sono tanti: tra loro Sergio, che finalmente uscirà dal carcere dopo aver scontato la sua pena, ma ancheil Colonnello Anceschi, amico di lunga data del Maresciallo e di Don Matteo, insieme con la giovane figlia Valentina. La ragazza sembra portarsi dentro un trauma irrisolto, di cui il padre non sa nulla. A pregiudicare il clima di festa, però, è il ritrovamento del corpo senza vita di una persona molto vicina a Don Matteo.

A proposito di Valentina, new entry di questa stagione, conosciamola un po’ meglio.

Chi è Valentina Anceschi nuova protagonista di Don Matteo 13

Valentina Anceschi (Emma Valenti) è la giovane figlia dell’indimenticabile Flavio Anceschi, un tempo Capitano dei Carabinieri di Gubbio, adesso Colonnello, ma prima di tutto amico storico di Don Matteo e del Maresciallo Cecchini. Nata e cresciuta a Roma, Valentina ha mantenuto un legame molto forte con Cecchini, anche a distanza. Il Maresciallo è il suo padrino, stravede da sempre per lei, e Valentina lo ricambia con tutto l’affetto del mondo. È come se l’uomo fosse uno “zio”, per lei. Il suo obiettivo è sempre stato diventare magistrato; un tipo di carriera che sicuramente incontra i favori di suo padre, che con lei si mostra sempre molto rigido e protettivo. Da quando la moglie ha abbandonato la sua famiglia, Anceschi si è stretto nella sua divisa e nel suo ruolo di padre integerrimo e Valentina ha assunto il ruolo di ‘figlia perfetta’. Un ruolo che, forse, adesso non riesce più a sostenere. Ecco perché Valentina, da sempre, fa di tutto per cercare di attirare l’attenzione del padre, ma senza successo. Come potrà conquistare il suo rispetto o anche solo un suo semplice abbraccio? Per fortuna, comunque, Valentina può contare almeno sulla tenera compagnia del suo piccolo cane Tempura; l’unico che sembra davvero darle conforto e amore. C’è spazio, però, per un altro tipo di amore nella vita di Valentina? Forse sì. Ma deve prima fare i conti con i fantasmi del suo passato. Quello che il Colonnello Anceschi non sa, infatti, è che la ragazza custodisce un segreto. All’apparenza solare, romantica, femminile, sempre pronta a tutto per aiutare gli amici, Valentina si porta comunque dentro un trauma irrisolto. Tornerà a Spoleto con il padre, in occasione della festa per i quarant’anni di sacerdozio di Don Matteo, e proprio lì conoscerà nuove persone che diventeranno presto parte della sua vita e la costringeranno a fare i conti con se stessa e con il suo passato.