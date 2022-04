Nino Frassica racconta l’incidente sul set: Terence Hill gli ha salvato la vita

Il pubblico sta per salutare Terence Hill nel ruolo di Don Matteo e Nino Frassica racconta l’incidente sul set che poteva costargli la vita. A salvarlo è stato proprio Terence Hill, l’amico e collega con cui condivide episodi e successo da oltre venti anni. Nino Frassica ha svelato un aneddoto accaduto durante le riprese della popolare fiction di Rai 1. L’attore siciliano ha rischiato di morire durante una scena, l’ha raccontato alla rivista Di Più, aggiungendo che a salvargli la vita è stato Terence Hill. Era una scena da girare di notte, su un tetto, un po’ più pericolosa delle altre; è scivolato, stava per precipitare ma Terence ha agito come avrebbe fatto Don Matteo tenendo tutti con il fiato sospeso ma con il lieto fine.

Terence Hill ha salvato la vita a Nino Frassica

“Dovevamo girare una scena sopra il tetto di una casa, io e lui. Era pure notte. A un certo punto sono scivolato. Stavo per precipitare di sotto ma Terence mi ha immediatamente afferrato e mi ha salvato la vita“.

Nessuna esagerazione, tutto assolutamente vero, Frassica ha infatti aggiunto: “Se fossi caduto di sotto sarei morto. Ma Terence mi ha tenuto stretto. E ancora oggi lo ringrazio e con me lo ringrazia anche mia moglie. Ancora oggi, quando ricordiamo quell’episodio, le vengono i brividi”.

Un legame fortissimo tra i due attori, tra loro un’amicizia sincera, autentica. Frassica è dispiaciuto per l’addio dell’attore 83enne ma ovviamente comprende che l’impegno di questa fiction per lui stava diventando eccessivo. Terence Hill lascia per la famiglia ma non si ritira del tutto dai set, prosegue con altri progetti. Il maresciallo Cecchini invece non abbandona la fiction ma come tutti sanno sarà accanto a Don Massimo, Raoul Bova. Chissà quanti episodi potrebbero raccontare Nino Frassica e Terence Hill, quanti resteranno nei loro ricordi e nei loro futuri incontri.