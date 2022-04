Studio Battaglia 2 anticipazioni: la scelta difficile di Nina, la doppia relazione di Anna

Andrà in onda questa sera l’ultima puntata di Studio Battaglia, la fiction con un cast tutto al femminile che ha conquistato il pubblico di Rai 1. Buoni ascolti, con la media di 4 milioni di spettatori per la serie. Studio Battaglia potrebbe quindi avere una seconda stagione. La serie, come saprete, si ispira a quella inglese The Split. La season 2 si è conclusa da poco per cui siamo in grado di raccontarvi, quello che succederà in una ipotetica seconda stagione di Studio Battaglia. Come vedrete in questo finale pieno di colpi di scena, alla fine Anna si lascerà travolgere dalla passione che ha sempre provato per Massimo, mettendo quindi in discussione il suo matrimonio. Viola invece si sposerà con il suo amato fidanzato mentre Nina deciderà di dare una occasione al comico che sembra aver fatto breccia nel suo cuore…Maria se la vedrà con le difficoltà dello studio e dovrà decidere se vendere o meno. Ma le donne della famiglia Battaglia saranno sconvolte dalla morte di Giorgio. Rientrato da poco nelle loro vite, alla fine Giorgio morirà per via dei suoi problemi al cuore, subito dopo il matrimonio di Viola…

La seconda stagione di Studio Battaglia, se continuerà sulla scia di quella inglese, riprenderà proprio da dove avevamo lasciato…

Studio Battaglia 2 anticipazioni: Anna divisa tra Alberto e Massimo, chi sceglierà?

Anna, dopo aver scoperto del tradimento di suo marito, si lascerà andare. Inizierà quindi una relazione con Massimo, relazione che molto presto sarà scoperta anche da tutti i colleghi per cui alla fine, dovrà prendere una decisione. Dare una seconda possibilità al suo matrimonio, o voltare pagina con Massimo? in realtà sarà Alberto, dopo aver scoperto la relazione di Anna con il suo collega, a chiedere di mettere fine al loro matrimonio, cosa che turberà non poco i loro figli.

Studio Battaglia 2 anticipazioni: Nina è incinta, che farà?

La vita di Nina cambierà bruscamente nella seconda stagione di Studio Battaglia. In realtà penserà di dare una occasione al caro cabarettista che però la deluderà nuovamente. Per cui, quando scoprirà di essere incinta, non gli dirà nulla. Partecipando a una festa di addio al nubilato, incontrerà una persona che potrebbe interessarle…

Studio Battaglia 2: un altro divorzio milionario per le avvocatesse

Ovviamente ci sarà anche una causa al centro di questa seconda stagione. Nella serie inglese, le persone coinvolte sono una presentatrice molto famosa e un produttore discografico altrettanto conosciuto. La causa sarà parecchio complicata perchè di mezzo c’è un video compromettente girato con la tata e anche la custodia dei figli della coppia. Anna indagherà nel passato dell’uomo fino a scoprire che ha abusato di alcune donne che decideranno di denunciarlo.