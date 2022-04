Studio Battaglia il finale, Giorgio è morto? Che shock per le tre sorelle

In attesa di una eventuale seconda stagione di Studio Battaglia 2 per la quale davvero tutti facciamo il tifo dopo aver visto la prima serie, cerchiamo di capire che cosa accadrà ma anche quello che è accaduto nell’ultima puntata della fiction in onda il 5 aprile 2022. Proprio come succede nella serie inglese The Split, Giorgio non ha detto alle sue figlie di essere tornato dopo aver scoperto i problemi al cuore e dopo una operazione molto importante che gli ha cambiato la vita. Le ragazze quindi non avrebbero mai immaginato nulla, solo Marina lo sapeva ma non ha detto nulla a Viola, Nina e Anna. E così il giorno dopo il matrimonio, quando le tre donne si ritroveranno con il padre in ambulanza, non capiranno le ragioni di questo malore. Nell’ultima puntata di Studio Battaglia, abbiamo visto Giorgio portato via da una ambulanza, ancora vivo. Che ne sarà di lui? Nella seconda stagione di Studio Battaglia, scopriremo se è morto oppure no? Ve lo raccontiamo nelle anticipazioni per Studio Battaglia 2 rivelandovi anche quello che è stato il finale della serie inglese di cui la “nostra” è un remake.

Studio Battaglia 2 anticipazioni: Giorgio morirà?

A differenza di quanto succede nella serie inglese, Studio Battaglia si è conclusa con un punto interrogativo. Giorgio viene portato via in ambulanza mentre Marina invita le sue figlie e Fanny a vestirsi per raggiungere l’uomo in ospedale. Nella serie inglese invece, signor Defoe, muore proprio ancora prima di essere portato in ospedale. Esce di casa in barella si, ma è già morto, come mostrano le tante immagini che circolano in rete, con un telo verde che copre il cadavere dell’uomo all’uscita dell’abitazione della sua ex moglie.

E in una eventuale seconda stagione italiana che cosa succederà? Questo non possiamo effettivamente saperlo, visto che gli autori hanno deciso di far andare via ancora vivo Giorgio, potrebbero anche decidere di cambiare un po’ la trama della seconda stagione o semplicemente, iniziare con un lutto…

Possiamo dirvi che in Studio Battaglia 2, se la Rai deciderà di fare questa seconda stagione, vedremo ancora all’opera le nostre avvocatesse e scopriremo anche che cosa deciderà di fare Marina. Ha venduto lo studio a patto di fare un passo indietro per lasciare le sue figlie in prima linea e adesso, dopo una lunga carriera, l’aspetta la pensione…

Per i più curiosi tutti i dettagli sulla seconda stagione di Studio Battaglia

Non ci resta adesso che aspettare una eventuale conferma da parte della Rai! Gli ascolti di Studio Battaglia fanno pensare alla possibilità del sequel e noi facciamo chiaramente il tifo per le nostre amate protagoniste!