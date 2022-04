La scogliera dei misteri da stasera su Rai 1: Lola cerca la verità sul suo passato, cosa è successo a sua madre?

La scogliera dei misteri ci aspetta da stasera per tre serate su Rai 1. La rete pesca ancora una volta dalla serialità francese ( in questo caso si tratta di una co-produzione belga-francese) per offrire al pubblico di Rai 1 nuove storie e nuovi gialli da risolvere. Si inizia quindi oggi, 12 aprile 2022 con la prima puntata della miniserie francese che andrà in onda in tre prime serate il 12, 19 e 26 aprile alle 21.25 su Rai 1. Rai 1. Protagonista Lola Bremond, una ragazza di Bordeaux,che viene invitata per un colloquio di lavoro in una località costiera della Bretagna. Il colloquio si rivelerà falso e Lola viene a sapere che, esattamente 25 anni prima, proprio in quella cittadina era stata uccisa una ragazza, Manon Jouve, che le assomigliava in modo straordinario. Quando vede le foto di quella donna, Lola inizia a farsi delle domande ma è davvero evidente che sia quasi identica a lei… Poco dopo, con un messaggio telefonico che le promette chiarimenti, viene attirata a casa di un certo Rémi Perec, ma giunta lì lo trova moribondo. Prenderà da qui il via della storia che ci terrà compagnia per sei episodi, tre puntate in Italia.

La scogliera dei misteri trama e anticipazioni prima puntata 12 aprile 2022

La protagonista di questa serie è Lola Brémond, venticinquenne laureata in gestione alberghiera, arriva nella suggestiva Bretagna per sostenere un colloquio per il posto di assistente manager; la ragazza rimane delusa quando si rende conto che quel colloquio… non esiste! Non c’è nessun appuntamento per il colloquio e nessuno si aspettava di vederla in quel posto. Improvvisamente Lola riceve un sms anonimo che è destinato a cambiare la sua vita.

Nel messaggio che ha ricevuto, il destinatario misterioso le chiede di leggere una copia del giornale di 25 anni prima. Ed è così che la ragazza scopre che esattamente venticinque anni prima era avvenuto un terribile delitto che aveva segnato terribilmente la regione! La giovane vittima, Manon Jouve, ha una sorprendente somiglianza con lei e per una buona ragione: la donna era la sua vera madre. Lola ovviamente non sapeva nulla di Manon, non sa chi sia e perchè nessuno le abbia detto che la sua mamma biologica è morta. E così nel giro di poche ore, la sua vita cambia per sempre. Lola adesso sa che nel suo passato ci sono tante ombre e ha intenzione di scoprire tutta la verità, anche su quella misteriosa morte. Se qualcuno l’ha attirata sulla costa della Bretagna, un motivo ci sarà e Lola ha tutta l’intenzione di scoprire che cosa succede…

Appuntamento quindi alle 21,30 di oggi per la prima delle tre puntate de La scogliera dei misteri in prima visione su Rai 1.