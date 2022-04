Don Matteo 13 anticipazioni: Cecchini sotto shock, don Matteo è stato rapito?

L‘ultima storica puntata con Terence Hill protagonista ha lasciato l’amaro in bocca al pubblico di Rai 1 che per questo finale si aspettava decisamente qualcosa di diverso. Una uscita in grande stile che avrebbe messo in risalto Don Matteo e magari che ci avrebbe mostrato tutto quello che il sacerdote ha fatto negli oltre 20 anni in cui ha tenuto compagnia al pubblico. Un finale che poteva essere una sorta don festa per l’ultima puntata di Don Matteo 13 di cui Terence Hill è stato protagonista. E invece una grande delusione per i telespettatori che hanno bocciato, senza pensarci troppo, il finale aperto e la fuga, come se Don Matteo fosse il peggiore dei terroristi, nella notte umbra. Una fuga che inevitabilmente lascia porte aperte per la trama dei successivi episodi tanto che, già nella quinta puntata di Don Matteo 13 capiremo quelle che sono le conseguenze di questo “addio”. I parrocchiani e gli amici di Don Matteo, andranno a trovarlo come sempre in chiesa ma al suo posto ci sarà Don Massimo ( Raoul Bova) e nessuno capirà che fine abbia fatto Matteo. Cecchini inizierà a sospettare del nuovo parroco e penserà che don Matteo sia stato rapito. Ma è davvero così? Don Matteo ha lasciato Spoleto di sua spontanea volontà oppure è stato rapito o portato via da qualcuno? Non ci resta che scoprire maggiori dettagli con le anticipazioni per la quinta puntata di Don Matteo 13 che andrà in onda il prossimo giovedì su Rai 1.

Don Matteo 13 anticipazioni: la trama del 28 aprile 2022

Nella prossima puntata, Terence Hill, come ampiamente annunciato non ci sarà. Al suo posto arriva invece Raoul Bova che vestirà i panni di Don Massimo.

Le anticipazioni della puntata dal titolo, L’Amico Ritrovato 13×05: Spoleto si sveglia con una notizia sconvolgente, Don Matteo è scomparso, sotto misteriose circostanze. Natalina, Pippo e il Maresciallo Cecchini non credono ai propri occhi: dietro l’altare, a recitare la messa, trovano Don Massimo, che si definisce il nuovo parroco e sostituto di Don Matteo. Che significa? Dov’è il loro amico? Nessuno sa spiegarsi quell’improvvisa sparizione. Cecchini non ha dubbi: Matteo non se ne sarebbe mai andato in quel modo, senza salutare nessuno, senza dire quali fossero le sue intenzioni, senza dare anche solo una spiegazione. E mentre Marco decide di aiutare Valentina a risolvere un problema, alimentando la gelosia di Anna, ciascuno di loro cerca di scendere a patti con l’arrivo del nuovo sacerdote. Sono tutti diffidenti, perfino ostili con lui. Chi è Don Massimo? Un impostore? E che fine ha fatto Don Matteo? Scopriremo nelle prossime puntate di Don Matteo 13 che nel passato di Don Massimo si nasconde un segreto ma che il sacerdote non è comunque un bugiardo o un impostore ma un vecchio amico di Don Matteo, o almeno, così pare….

Appuntamento quindi alla prossima puntata di don Matteo 13, la quinta, che sarà la prima vera e propria puntata senza Terence Hill dopo 20 anni in cui l’attore, aveva fatto compagnia al pubblico che lo ha amato tantissimo.