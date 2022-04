Un’altra verità stasera su Canale 5: chi è il serial killer, l’assassino di Itsas? Le anticipazioni

Andrà in onda questa sera la prima puntata di Un’altra verità la nuova fiction su cui Canale 5 punta per tre serate. Un’altra serie made in France, dopo il discreto successo de La scogliera dei misteri su Rai 1, questa volta ci prova mediaset con una serie che in patria non è dispiaciuta al pubblico. Si indaga su un serial killer che torna dal passato e che sembrava esser stato consegnato alla giustizia ma invece, come scopriremo nel corso delle tre puntate di UN’altra verità, sono state tante le bugie raccontate dai protagonisti di questa storia. Bugie che sono costate la vita a innocenti e che hanno permesso a un killer, di continuare a vivere la sua vita senza scontare i suoi reati, in carcere. La protagonista di Un’altra verità è Camille Lou (tra i protagonisti della serie Netflix Christmas Flow); in questa serie interpreta Audrey, un brillante avvocato di trentacinque anni, sposata con Jean (da cui ha avuto un bambino). La donna, malgrado un’apparente vita felice, nasconde un passato ricco di segreti e verità nascoste. Ed effettivamente, tramite una serie di flashback andremo indietro nel tempo, quando Audrey aveva solo 16 anni e non era la stessa donna di oggi ma una ragazzina che ha commesso, come si fa spesso a quell’età, diversi errori…

Un’altra verità anticipazioni: la trama della prima puntata 27 aprile 2022

Il passato di Audrey torna bruscamente a galla, quando una ragazza di 17 anni viene assassinata. Nulla collega questo omicidio all’aggressione subita nel 2003, eppure la donna ne è certa: il killer è tornato. Ma per provarlo deve affrontare il suo passato e le sue bugie. Perché, quella notte, ha mentito a tutti e su tutto…Effettivamente, tutti pensavano che il serial killer, conosciuto come l’ assassino di Itsas, fosse stato assicurato alla giustizia ma non è così. Perchè ben presto scopriremo che 17 anni prima, Audrey non raccontò la verità su una vicenda che la vide protagonista…Al fianco della brava avvocatessa, troveremo Jean Vigne, marito di Audrey. È un giornalista che si occupa di economia. Non conosce nulla del passato della moglie…

A indagare sui nuovi casi, ci sarà Joseph Layrac, commissario di polizia della sezione antistupro. Oltre ai molteplici problemi che comporta un lavoro difficile come il suo, l’uomo deve provare a ricostruire il suo rapporto con la figlia Pauline, la quale non gli perdona gli errori del passato che l’hanno spinto a lasciare la madre. Protagonista della prima puntata di Un’altra verità ma non solo, la giovanissima Ana, una ragazza sedicenne che si sente colpevole della morte di Maialen, la sua migliore amica che per lei era quasi una sorella. Le due ragazze sono cresciute insieme…Audrey ben presto si troverà a dover fare i conti con il passato e decidere se nel presente, raccontare la verità…

Appuntamento a stasera con la prima puntata di Un’altra verità che ci aspetta su Canale 5 come sempre alle 21,35.