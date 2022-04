Un’altra verità anticipazioni: è caccia al serial killer mentre Audrey fa i conti con le sue bugie

Come avrete visto il serial killer è tutt’altro che morto e sepolto. Ma del resto Audrey lo sapeva bene. Lo sapeva nel 2003 quando a pagare per qualcosa che non aveva fatto era stato un uomo innocente che si era tolto la vita e lo sa adesso che l’assassino le ha mandato dei messaggi molto forti, mettendo al collo della sua vittima quella collana. Non sappiamo se per sedici anni sia stato fermo, perchè non abbia agito ma adesso è tornato. Nella seconda puntata di Un’altra verità scopriremo chi è l’uomo che dà la caccia alle ragazzine, abusa di loro e poi cancella ogni traccia? E Audrey che cosa farà? Inizierà a dire a qualcuno quello che sa, racconterà della collana? Che ci sia lei nel mirino del serial killer è abbastanza chiaro. L’uomo le ha anche rubato gli occhiali, ennesimo premio preso prima di fare del male a qualcuno. E adesso vuole lei, sedici anni dopo, per dimostrare che si può sbagliare una vola, ma non una seconda. Arriverà al suo scopo? Scopriamolo con le anticipazioni e la trama della seconda puntata di Un’altra verità in onda il 4 maggio 2022 su Canale 5.

Un’altra verità anticipazioni: la trama del 4 maggio 2022, seconda puntata

Le anticipazioni delle seconda puntata S1 Ep3 – Pauline è incinta all’ottavo mese, e in seguito ad un malore la Procuratrice vorrebbe toglierle il caso: Pauline insiste a volersene occupare e chiede di essere affiancata dal padre Joseph. Uno dei sospettati, un certo Conan, ammette di aver incontrato Madaleine dopo averla contattata su un sito d’incontri, ma sostiene di essere stato un vittima della ragazza e del suo complice il cui intento era rubargli un vaso di grande valore. A quanto pare, proprio come aveva raccontato la sua migliore amica, Madaleine, si era messa in un brutto giro…La cosa però non è legata, almeno in apparenza, con il serial killer…

Le anticipazioni della seconda puntata S1 Ep4 – Mentre Audrey va da Elaura per scusarsi della sua reazione durante la festa d’addio al nubilato, qualcuno sorveglia la casa. Quando i genitori di Elaura, Franck e Marianne, tornano a casa, non trovano nessuno: Elaura è scomparsa. Il suo corpo viene ritrovato sulla spiaggia: Itsas ha colpito di nuovo. A quel punto si scatena un’onda di odio contro Audrey, colpevole di aver fatto condannare un innocente, e la sua famiglia. Adesso l’avvocatessa deve fare i conti con il passato che torna a chiedere il conto, è arrivato il momento di raccontare tutta la verità? Appuntamento a mercoledì prossimo con la seconda puntata di Un’altra verità.