Nero a metà 3 anticipazioni ultima puntata: Carlo vicino alla verità. Tra Malik e Alba è di nuovo amore?

Ci siamo, siamo giunti al gran finale. La prossima settimana andrà in onda la sesta e ultima puntata di Nero a metà 3 e i fan della serie, che hanno premiato anche questa terza stagione con ascolti pazzeschi, non vedono l’ora di capire come andrà a finire. Le indagini vanno avanti e come avrete visto dal promo per l’ultima puntata, le anticipazioni ci rivelano che sarà un appuntamento davvero ricchissimo di colpi di scena. Grande ansia per i fan di Lorenzo, l’uomo infatti parteciperà alla retata senza aver ricaricato la sua pistola, o almeno questo è il sospetto della sua ex che ne ha parlato con Alba, come finirà, sarà in pericolo di vita oppure prima di uscire dal commissariato, avrà dato retta ai consigli di Carlo che lo aveva invitato a usare l’arma in caso di bisogno? Non ci resta che scoprire la trama della sesta puntata di Nero a Metà 3 in onda il 9 maggio 2022 su Rai 1. Lunedì prossimo su Rai 1 vedremo due nuovi episodi, 3×11 dal titolo A Viso Scoperto l’ultimo di questa terza stagione, 3×12 dal titolo Per una Figlia.

Nero a metà 3 anticipazioni: la trama dell’ultima puntata 9 maggio 2022

Mentre Spartaco individua il luogo dove gli uomini di Pugliani smistano la droga, Carlo riesce finalmente a trovare Maryam, la figlia di Suleyman, e la porta in salvo: le promette che le riporterà sua madre. La Polizia, intanto, cerca l’assassino di un giornalista che stava indagando su delle risse organizzate da gruppi di giovani. Tra Bragadin e la Cori pare tutto sistemato, ma una scoperta casuale mette la donna in difficoltà. Carlo rivede Cristina per finalizzare il divorzio, eppure non ne sembra contento. La storia con la Trevi sembra andare bene ma forse, nel suo cuore, c’è ancora un sentimento per la sua ex…Dal canto suo, Alba è sempre più sospettosa verso Federico . E il giovane si accorge dell’ansia che Alba ha, e le chiede se abbia paura di lui..La situazione precipita, ma alla fine è proprio grazie ad Alba che la squadra ha l’occasione d’oro per catturare Pugliani…Per questa ultima puntata tra l’altro i fan di Nero a metà 3 si aspettano un gran ritorno tra Alba e Malik, tra i due infatti, l’amore a quanto pare, non è mai finito.

Non ci resta che seguire l’ultima puntata di Nero a metà 3 per scoprire tutto quello che succederà nell’ultimo appuntamento con la fiction di Rai 1.