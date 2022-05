Un’altra verità il finale: serial killer suicida, per Audrey si volta pagina

Nell’ultima puntata di Un’altra verità tutti i nodi sono venuti al pettine e il pubblico ha scoperto quello che è successo nel presente ma anche quello che era successo nel 2023 quando Audrey, dopo esser scappata dal manicomio, si era trasferita a Parigi; delusa e abbandonata da tutti, la ragazza si era lasciata la vecchia vita alle spalle e per questo non aveva raccontato mai neppure a suo marito, la sua vera storia. Quello che Audrey non pensava è che il serial killer che aveva tentato di ucciderla, sarebbe tornato e così è stato. Nell’ultima puntata di Un’altra verità abbiamo scoperto che il famoso serial killer era Mikel. La sua furia si era placata nel corso degli anni, solo dopo la nascita di Ana. Diventato, apparentemente un bravo padre, e grazie a dei farmaci che ne impedivano la libido, l’uomo aveva trovato un suo equilibrio e anche per questo, non aveva più ucciso. Poi però, proprio la sera del suo compleanno, Madeline decide di andare a casa della sua migliore amica per cambiarsi, prima di uscire di nuovo. E lì scopre quello che la lascia senza parole: “i trofei”; tutti gli oggetti che Mikel ha sempre portato via alle sue vittime, e le foto scattate sulle scene dei crimini. Scioccata scappa via ma non riesce a salvarsi e viene uccisa da Mikel, che torna quindi a colpire.

Un’altra verità: il serial killer si toglie la vita

Proprio quando Joseph e Audrey si stanno arrendendo, pensando che la ricerca del serial killer potrebbe durare anche mesi, succede qualcosa di inaspettato. Ana scopre che Madeline era passata a casa sua e si era cambiata le scarpe e poi, trova dei farmaci di suo padre e si convince che ha un cancro. Quando ne parla con Audrey, l’avvocatessa comprende che Mikel non è malato ma sta prendendo quei farmaci per bloccare le sue pulsioni. Purtroppo però viene aggredita e sequestrata dall’uomo e solo grazie all’intervento di Joseph, Audrey si salva. Inizia la caccia al serial killer. Mikel e Ana restano vittime di un incidente stradale, la ragazza infatti cerca di aprire le porte della macchina per scappare da suo padre, quando capisce di avere a che fare con un killer. Pensando che sua figlia sia morta e rendendosi conto di essere un vero e proprio mostro, Mikel si toglie la vita, sparandosi un colpo in testa. Joseph invece salva Ana che ricomincerà la sua vita al fianco della famiglia di Madeline.

Anche Audrey volta pagina: suo marito la perdona e la comprende e lei perdona i suoi genitori per quello che le hanno fatto, per non averle creduto, per non aver compreso tutta la sofferenza che una vittima di violenze si porta dentro, anche se fa finta che tutto vada bene.

Dove rivedere l’ultima puntata di Un’altra verità

