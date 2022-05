Ascolti prima serata: Mina Settembre garanzia anche in replica, Rai 1 vince facile

Anche per rai 1 l’aria d’estate si fa sentire e dopo gli ultimi clamorosi successi con le puntate finali di Don Matteo 13, si getta in qualche modo la spugna. Va detto che in ogni caso, gli ascolti del prime time del 29 maggio 2022 sono più che buoni. Mina Settembre, al fiction con Serena Rossi è tornata in replica ma ha registrato un ascolto eccellente, se si considera appunto, che la fiction è andata in onda di recente e che altri prodotti in prima visione, in inverno, hanno incassato il medesimo risultato. Discutibile come sempre la scelta di mandare in onda delle repliche già a maggio ma a quanto pare, il pubblico ha gradito e in attesa di rivedere Mina Settembre nella seconda stagione della fiction, gli ascolti sono più che buoni. Si vince anche la prima serata, senza troppa difficoltà.

Ma vediamo i numeri della prima serata del 29 maggio 2022.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati del 29 maggio 2022

Mina Settembre porta a casa un ottimo risultato con una media di 2.901.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale 5 Avanti un altro! Pure di Sera ha raccolto davanti al video 2.120.000 spettatori pari al 13.1% di share. Ottima chiusura di stagione anche per Fabio Fazio . Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.47 alle 22.20, ha raccolto davanti al video 1.954.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.23 alle 24.14, interessa a 1.419.000 spettatori con il 10.6% di share.

Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.004.000 spettatori (5.3%) e Passeggero 23 di 809.000 (4.9%). Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro ha intrattenuto 935.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.3% con 723.000 spettatori.

Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 586.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Tana Libera Tutti è la scelta di 296.000 spettatori (1.7%) mentre sul Nove La mia Vita è uno Zoo segna l’1.6% con 256.000 spettatori.