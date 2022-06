Brave and beautiful, anticipazioni settimanali: Suhan farà arrestare Riza

Cesur ha mostrato tutte le intenzioni di voler sposare Suhan chiedendole anche la mano. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le nuove anticipazioni settimanali di Brave and beautiful. Le nuove puntate della popolare serie tv turca andranno in onda dal 6 al 10 di giugno, dal lunedì al venerdì, come sempre durante il pomeriggio di Canale 5. L’orario di messa in onda rimane per le ore 16:10 circa, dopo la fine del day time dell’Isola dei famosi 2022. Vi ricordiamo che da domani pomeriggio, vedremo anche una nuova soap su Canale 5, Un altro domani.

Brave and beautiful, le anticipazioni per la settimana dal 6 al 10 giugno 2022

A questo punto non ci resta altro che andare a vedere che cosa succederà nelle nuove puntate.

Brave and beautiful, anticipazioni lunedì 6 giugno 2022

Cesur sarà davvero intenzionato a voler uccidere Riza. Nonostante questo omicidio vorrebbe anche dire perdere Suhan e di conseguenza il figlio. Nonostante Riza cercherà di nascondersi, Cesur riuscirà ancora a trovarlo. Intanto Tahsin, non starà ancora bene, ha perso la memoria e i medici pensano che dovrebbe assolutamente evitare stress e ulteriori traumi. Suhan e Korhan allora torneranno alla tenuta tenendo il papà all’oscuro delle ultime cose che sono successe.

Brave and beautiful, anticipazioni martedì 7 giugno 2022

Riza dirà tutta la verità sui messaggi a Tashin. Hulya approfitterà ancora una volta del Korludag e del suo stato di salute, e comunicherà a lui che sono stati insieme. Cesur nel frattempo crede che Riza abbia ucciso Adalet. Per questo vorrebbe l’arresto dell’uomo ma non ci saranno prove.

Brave and beautiful, anticipazioni mercoledì 8 giugno 2022

Suhan riuscirà a far arrestare Riza e Cesur, con il consenso del procuratore, grazie a Riza riuscirà ad avere informazioni importanti per trovare il corpo di Adalet. La notizia della morte intanto girerà ma tutti cercheranno di tenere Tashin lontano per non fargli sapere nulla.

Brave and beautiful, anticipazioni giovedì 9 giugno 2022

Tahsin sarà ospita a cena da Suhan e Cesur. Qui inizierà a ricordare qualcosa e a fare domande su Adalet. Riza intanto farà una proposta a Cesur. La proposta allettante si rivelerà però una trappola. Così Cesur verrà raggiunto da un colpo di pistola.

Brave and beautiful, anticipazioni venerdì 10 giugno 2022

Cesur e Suhan saranno pronti per il matrimonio e per sposarsi. Riza però anche questa volta riuscirà a rovinare tutto con un nuovo piano. Korhan intanto scoprirà che suo padre Tashin è sparito dopo aver scoperto tutta la verità.

Che cosa succederà a questo punto e che fine ha fatto Tashin? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nelle nuove puntate di Brave and beautiful.