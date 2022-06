Brave and beautiful, anticipazioni settimanali: Suhan verrà avvelenata?

Tashin ha scoperto tutta la verità e per questo motivo ha deciso di fuggire scomparendo nel nulla. Che cosa succederà arrivati a questo punto? Come sempre lo scopriamo grazie alle anticipazioni settimanali di Brave and beautiful. Le nuove puntate dell’amatissima soap opera turca andranno in onda dal 13 al 17 giugno 2022. Come al solito la messa in onda sarà su Canale 5, immediatamente dopo la nuova serie tv del primo pomeriggio Un altro domani. Dunque dopo le ore 16 circa. A differenza di quanto avvenuto di recente però, la soap turca avrà una durata diversa visto che poi, alle 16,45 circa, lascerà il posto ai film estivi di Canale 5.

Le anticipazioni della settimana di Brave and beautiful dal 13 al 17 giugno 2022

E allora non ci resta che scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Brave and beautiful qui di seguito.

Brave and beautiful, anticipazioni lunedì 13 giugno 2022

Suhan scoprirà improvvisamente che suo padre è sparito nel nulla. La donna rimarrà sconvolta e quindi andrà a casa ad avvisare Bulent.

Brave and beautiful, anticipazioni martedì 14 giugno 2022

Cesur inizierà a cercare Tashin così da aiutare la sua Suhan. Di colpo lo troverà seduto sulla scogliera e riuscirà a portarlo sano e salvo a casa. Serhat intanto avviserà Cesur e Suhan sul fatto che Riza è morto.

Brave and beautiful, anticipazioni mercoledì 15 giugno 2022

Mihriban riuscirà a vincere le elezioni e così diventerà di diritto il nuovo sindaco di Korludag. Andranno tutti a festeggiare nella tenuta da Tashin . Si farà poi una incredibile scoperta ovvero che nel sangue di Suhan c’è un alto tasso di una sostanza nociva velenosa.

Brave and beautiful, anticipazioni giovedì 16 maggio 2022

Suhan è stata avvelenata e tutto fa pensare che il colpevole sia Bulent. Alla fine l’uomo sarà costretto a dire tutta la verità spiegando che Riza lo ha minacciato e costretto ad avvelenare la povera Suhan. Bulent però sottolineerà di non averlo fatto e di aver rinunciato proprio ad un passo dall’azione. Le indagini allora andranno avanti e si scoprirà grazie a Hikmet che le persone rapite erano tre.

Brave and beautiful, anticipazioni venerdì 17 maggio 2022

Il commissario troverà il farmaco del veleno nella borsa di Cahide. Lei si dichiarerà assolutamente innocente ma alla fine verrà arrestata.

E’ stata davvero Cahide ad avvelenare Suhan? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella nuove puntate di Brave and beautiful.