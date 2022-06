Ascolti tv, niente da fare per L’Ora che crolla e floppa. Rai 1 doppia Canale 5

Non sarà la fiction rivelazione dell’anno ma L’Ora-Inchiostro contro piombo, meritava sicuramente molto di più degli ascolti che sta incassando in queste settimane. Invece il pubblico ha proprio rifiutato questa serie, crollata con la seconda puntata, in onda ieri, di oltre 4 punto di share. Nulla da fare per la fiction di Canale 5 che alla sua seconda puntata scende ancora. Il 15 giugno 2022 vince facile, anzi facilissimo Rai 1 con il film Scusate se esisto, in replica. E fa meglio di Canale 5 anche Rai 3 con chi l’ha visto anche questa settimana vicinissimo ai due milioni di spettatori. Pericolosamente vicina a Canale 5 anche Italia 1 con il telefilm Chicago Fire. Mediaset prenderà una soluzione per le altre tre puntate, oppure, visto che siamo in estate e forse ci si aspettava questi numeri, resterà tutto invariato? Vedremo.

Nel frattempo, ecco i dati auditel della serata del 15 giugno 2022.

Rai 1 vince la serata con un film in replica; Scusate se Esisto ha conquistato 2.485.000 spettatori pari al 15.7% di share. Federica Sciarelli con il suo Chi l’ha visto si aggiudica la medaglia d’argento. Su Rai3 Chi l’Ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.977.000 spettatori pari ad uno share del 13.6%.

Su Canale 5 L’Ora – Inchiostro contro Piombo ha raccolto davanti al video 1.303.000 spettatori pari all’8.6% di share.

Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.048.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.088.000 spettatori (7.3%)Su Rete4 Controcorrente – Prima serata totalizza un a.m. di 558.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha registrato 369.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su TV8 Quattro Matrimoni ha segnato il 2.8% con 330.000 spettatori mentre sul Nove The Expatriate – In Fuga dal Nemico ha catturato l’attenzione di 329.000 spettatori (2.1%).