Squid Game seconda stagione e reality: tutto quello che sappiamo

Squid Game è una tra le serie più famose e viste mai lanciate sulla piattaforma in streaming di Netflix. Il successo è stato planetario e proprio in questi giorni è arrivata la notizia ufficiale sulla seconda stagione confermata. Non solo però. Netflix infatti ha pensato a qualcosa di davvero unico. Oltre a Squid game 2 arriverà Squid Game: The Challenge, il primo reality show della piattaforma che prende ispirazione proprio dalla fortunata serie tv coreana. In questo nuovo articolo andremo a vedere tutte le informazioni che abbiamo in merito alla seconda stagione di Squid game e al reality.

Squid Game, Netflix annuncia la seconda stagione della serie tv

La seconda stagione di Squid game è già stata confermata. Il creatore della serie Hwang Dong-hyuk aveva già parlato del successo di questo prodotto e della possibile continuazione dando qualche piccolo spoiler. “Sto pensando alla seconda stagione. Ho ancora un po’ di storie da raccontare: ad esempio quella del Front Man (Lee Byung-hun) e del rapporto con suo fratello. E anche quella di Gi-hun” aveva così detto a Indie Wire. Proprio per questo nella seconda stagione di Squid game ci sembra facile immaginare lo sviluppo di dinamiche direttamente legate a questi personaggi.

Squid game diventa un reality show su Netflix: come si può partecipare

La novità assoluta è però chiaramente legata al reality show ispirato a questa serie. Come si fa a partecipare? Ci sono delle regole e dei requisiti fondamentali per chi vorrà presentarsi ai casting. Tanto per cominciare i concorrenti devono avere minimo 21 anni ed essere disponibili per quattro settimane, per l’intera durata del reality. Fondamentale è anche avere un passaporto valido ma pure non aver mai lavorato per Netflix o avere dei parenti che lavorano per la piattaforma. Bisogna saper parlare in inglese ed infatti nella domanda da presentare bisogna allegare un breve video in cui si dice il motivo, in lingua inglese, per cui si vuole prendere parte al programma. Dalle prime indiscrezioni che si stanno sovrapponendo in queste ultime ore, pare proprio che Squid game: The challenge verrà registrato durante i primi mesi del prossimo anno.