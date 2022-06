Brave and beautiful verso il gran finale: puntate più lunghe prima dell’addio

Ormai manca pochissimo al gran finale: questo venerdì andrà infatti in onda l’ultima puntata di Brave and Beautiful e ci prepariamo quindi a scoprire come finirà questa saga. Dal 4 luglio poi, al posto di Brave and Beautiful, vedremo una nuova soap turca, Terra Amara…

La settimana scorsa è andato in onda l’arresto di Cahide che però non fa altro che dichiararsi innocente. Prima di scoprire che cosa succederà nelle attesissime ultime puntate della serie turca, cerchiamo di fare il punto della situazione e vedere tutto quello che è successo questa settimana.

Brave and Beautiful verso il gran finale: che cosa è successo nelle ultime puntate

A questo punto non ci resta altro che andare a vedere più da vicino che cosa succederà agli amatissimi personaggi di Brave and beautiful durante i prossimi episodi in onda.

Brave and beautiful: cosa è successo nella puntata del lunedì 20 giugno 2022

Cesur scoprirà che è stata proprio Banu ad avvelenare Suhan. Alla fine la donna spiegherà di essere stata costretta da Riza a compiere quel gesto, l’uomo ha persino rapito suo figlio.

Brave and beautiful, cosa è successo nella puntata di martedì 21 giugno 2022

Cesur si servirà dell’aiuto di Rifat e così riuscirà a liberare Omer oltre consegnare il diretto complice di Riza nelle mani del procuratore. A sorpresa il complice deciderà di collaborare con le autorità.

Brave and beautiful, cosa è successo nella puntata di mercoledì 22 giugno 2022

Tahsin andrà a trovare Suhan. Il Korludag deciderà di dire tutta la verità a Cesur e così dirà all’uomo che suo padre Hasan era stato adottato dal ricco Muzafer e dalla moglie Bahar.

Brave and beautiful, cosa è successo nella puntata di giovedì 23 giugno 2022

Hulyia in carcerà verrà rinchiusa nella stessa identica cella dove da tempo c’è anche Cahide con altre donne colpevoli di reati. Cahide improvvisamente si sentirà male, avrà un malore e andrà in travaglio.

Brave and beautiful, cosa è successo nella puntata di venerdì 24 giugno 2022

Riza non andrà da Cesur con cui aveva un appuntamento. L’uomo andrà presso la tenuta Alemdaroglu e ucciderà una delle guardie. Riza sarà spericolato e così cercherà di colpire e di sparare Suhan. Korhan parteciperà alla scena e cercherà di proteggere sua sorella. Purtroppo però verrà ferito gravemente e morirà. Non contento Riza prenderà Suhan in ostaggio.

Come andrà a finire? Lo scopriremo solo seguendo le prossime puntate di Brave and beautiful che saluteranno il pubblico questa settimana. Vi ricordiamo che dal 28 giugno le puntate della soap saranno più lunghe visto che non ci sarà più il day time dell’Isola dei famosi che saluterà il pubblico lunedì con la finale. Appuntamento quindi al lunedì con le ultime imperdibili puntate di Brave and Beautiful.