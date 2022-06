Brave and beautiful, anticipazioni settimanali: Suhan partorisce, finale di stagione

Suhan è stata sequestrata da Riza, Cesur riuscirà finalmente a liberarla e portarla in salvo? Per scoprirlo dobbiamo andare a scoprire tutte le nuove anticipazioni di Brave and beautiful. Le nuove puntate settimanali della famosa serie tv turca, andranno in onda dal 27 giugno fino all’1 luglio 2022 e saranno degli appuntamenti davvero imperdibili per tutti i fan perché ci sarà il grande e attesissimo finale di stagione. Le puntate, come al solito, andranno in onda durante il pomeriggio di Canale 5. Vi ricordiamo infatti che si tratta dell’ultima settimana in compagnia della soap turca per cui, scopriremo quello che sarà il gran finale. Inoltre, c’è una bella notizia per chi ama la soap. E’ vero che queste saranno le ultime puntate di Brave and Beautiful ma è anche vero da martedì, ci terranno compagnia per qualche minuto in più. La soap infatti andrà in onda subito dopo Un altro domani, visto che non ci sarà più il day time dell’Isola dei famosi.

E adesso siete pronti per scoprire tutto, ma proprio tutto sulle ultime puntate di Brave and Beautiful?

Brave and beautiful, le anticipazioni della settimana dal 27 giugno all’1 luglio 2022

E allora non ci resta altro che scoprire che cosa succederà davvero in queste nuove ed ultime puntate di Brave and beautiful.

Brave and beautiful, anticipazioni lunedì 27 giugno 2022

Cesur rilascerà un’intervista. Qui prometterà una importante ricompensa a chiunque riuscirà a fornire informazioni sulla scomparsa di Suhan Korludag.

Brave and beautiful, anticipazioni martedì 28 giugno 2022

Suhan è stata sequestrata da Riza ma riuscirà ad farsi prestare il telefono da un cittadino e così chiamerà immediatamente Cesur. L’uomo non ci penserà nemmeno un attimo ed insieme a Tahsin andrà finalmente a salvarla.

Brave and beautiful, anticipazioni mercoledì 29 giugno 2022

Hulya chiederà a Cahide di occuparsi di Zafer. La donna accetterà la proposta. Riza intanto riuscirà a farsi aiutare da un infermiere per scappare dall’ospedale psichiatrico dove è ricoverato.

Brave and beautiful, anticipazioni giovedì 30 giugno 2022

Tahsin si occuperà direttamente di Riza. Intanto Suhan verrà portata in ospedale e si apprenderà che non solo è entrata in travaglio ma che potrebbe persino non riuscire a superare il parto e morire, dato lo stato di shock in cui è arrivata. Suhan entrerà in coma.

Brave and beautiful, anticipazioni venerdì 1 luglio 2022

Tashin e Riza saranno su una barca ma improvvisamente ci sarà una esplosione a cui assisterà anche Cesur. L’uomo intanto cercherà di raggiungere velocemente l’ospedale: Suhan uscirà dal coma e partorirà loro figlio.

E’ così che finirà questa stagione di Brave and beautiful. Ma per vivere tutte le emozioni di queste puntate dovremo seguire gli appuntamenti in onda su Canale 5.